Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Adil Katılım Bankası hakkında aldığı karar yürürlüğe girdi. 17 Kasım 2026 tarihli ve 11601 sayılı Kurul Kararı kapsamında bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Karar, 18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

BDDK KARARININ GEREKÇESİ VE YASAL DAYANAĞI

BDDK'nın 17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, kuruma sunulan yazı ve eklerinin incelenmesinin ardından Adil Katılım Bankası hakkında devir kararı alındı.

Kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri dayanak gösterildi.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde bankanın temettü dışındaki ortaklık haklarının yanı sıra yönetim ve denetiminin de TMSF'ye devredilmesine hükmedildi.

FON SORUŞTURMASINDA 4 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Adil Katılım Bankası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında da gündeme gelmişti.

17 Kasım'da yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atandığı bildirilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarından sağlanan kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı öne sürülmüştü.

Açıklamada ayrıca, söz konusu sermayenin Tera Portföy Yönetimi A.Ş. kontrolündeki fonlara yönlendirilerek fon manipülasyonuna konu edildiği iddia edilmişti.