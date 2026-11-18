Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yönelik ikamet izni düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni verilebilecek. Düzenleme kapsamında yatırım yapılabilecek finansal araçlar da belirlendi.

150 BİN DOLAR YATIRIM YAPANA 3 YIL, 200 BİN DOLAR YATIRIM YAPANA 5 YIL İKAMET İZNİ

Yeni düzenlemeye göre yabancı yatırımcıların ikamet izni alabilmesi için karşılaması gereken yatırım tutarları şöyle:

En az 150 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım: 3 yıl ikamet izni

En az 200 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım: 5 yıl ikamet izni

Karar kapsamında yatırımcıların yabancı eşleri ile kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da ikamet izni düzenlemesinin kapsamına alındı.

HANGİ YATIRIMLARLA İKAMET İZNİ ALINABİLECEK?

Yayımlanan kararda, ikamet izni başvurularında kabul edilecek yatırım araçları da açıklandı.

Buna göre yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarlarda aşağıdaki finansal araçlardan biri üzerinden yatırım gerçekleştirebilecek:

Banka mevduatı: Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat yatırılması.

Devlet borçlanma araçları: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma araçlarının satın alınması.

Gayrimenkul yatırım fonları: Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının satın alınması.

Girişim sermayesi yatırım fonları: Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılması.

Bireysel emeklilik sistemi: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kapsamı belirlenen emeklilik planlarına katkı payı yatırılması.

YATIRIMLARIN EN AZ 1,5 VEYA 2,5 YIL KORUNMASI GEREKECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı yatırımcılara yatırımlarını belirli bir süre muhafaza etme zorunluluğu getirildi.

Buna göre 3 yıllık ikamet izni kapsamında yapılan yatırımların en az 1,5 yıl, 5 yıllık ikamet izni kapsamında yapılan yatırımların ise en az 2,5 yıl korunması gerekecek.

Yatırımın şartlara uygunluğu ilgili kurumlar tarafından denetlenecek.

Banka mevduatları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), devlet borçlanma araçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırım fonları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilik yatırımları için ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkili olacak.

İKAMET İZNİ VATANDAŞLIK HAKKI SAĞLAYACAK MI?

Kararda, yatırım karşılığında düzenlenecek ikamet izinlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Bu nedenle 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında alınacak ikamet izinleri doğrudan Türk vatandaşlığı kazanma hakkı sağlamayacak.

Başvuru süreçleri, sunulacak hizmetler ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.