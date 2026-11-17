Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda yeni bir projeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Margün Enerji, bağlı ortaklığı Margün Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. aracılığıyla Denizli'nin Buldan ilçesinde kurulması planlanan jeotermal enerji santrali için EPDK'ya önlisans başvurusu yapıldığını duyurdu.
MAGEN'DEN DENİZLİ'DE 30 MW'LIK ENERJİ PROJESİ
KAP açıklamasına göre, MARGÜN BULDAN JES-1 Elektrik Üretim Tesisi adıyla planlanan proje, jeotermal enerji kaynağına dayanacak.
Santralin kurulu gücü 30 MWm / 30 MWe olarak belirlendi.
Projeye ilişkin detaylar şöyle:
|Proje detayı
|Açıklama
|Şirket
|Margün Enerji (MAGEN)
|Bağlı ortaklık
|Margün Jeotermal Enerji Üretim A.Ş.
|Proje adı
|MARGÜN BULDAN JES-1
|Proje yeri
|Denizli / Buldan
|Enerji kaynağı
|Jeotermal
|Kurulu güç
|30 MWm / 30 MWe
|Başvuru yapılan kurum
|EPDK
|Başvuru türü
|Önlisans
EPDK'NIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ BEKLENİYOR
Margün Enerji, söz konusu başvurunun yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.
Proje için henüz önlisans başvurusu aşamasında bulunulurken, santralin hayata geçirilmesi ilgili izin ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.
Şirketin açıklamasında projenin yatırım tutarına, inşaat takvimine veya ticari işletmeye alınması planlanan tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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