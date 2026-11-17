Margün Enerji, bağlı ortaklığı Margün Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. aracılığıyla Denizli'nin Buldan ilçesinde kurulması planlanan jeotermal enerji santrali için EPDK'ya önlisans başvurusu yapıldığını duyurdu.

MAGEN'DEN DENİZLİ'DE 30 MW'LIK ENERJİ PROJESİ

KAP açıklamasına göre, MARGÜN BULDAN JES-1 Elektrik Üretim Tesisi adıyla planlanan proje, jeotermal enerji kaynağına dayanacak.

Santralin kurulu gücü 30 MWm / 30 MWe olarak belirlendi.

Projeye ilişkin detaylar şöyle:

Proje detayı Açıklama Şirket Margün Enerji (MAGEN) Bağlı ortaklık Margün Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. Proje adı MARGÜN BULDAN JES-1 Proje yeri Denizli / Buldan Enerji kaynağı Jeotermal Kurulu güç 30 MWm / 30 MWe Başvuru yapılan kurum EPDK Başvuru türü Önlisans

EPDK'NIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ BEKLENİYOR

Margün Enerji, söz konusu başvurunun yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Proje için henüz önlisans başvurusu aşamasında bulunulurken, santralin hayata geçirilmesi ilgili izin ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.

Şirketin açıklamasında projenin yatırım tutarına, inşaat takvimine veya ticari işletmeye alınması planlanan tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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