Borsa takvimine göre 18 Kasım Çarşamba günü, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) hissedarları için nakit temettü hak kullanım tarihi olacak.

Şirket tarafından yapılacak nakit kâr payı dağıtımına ilişkin pay başına brüt ve net ödeme tutarları şöyle belirlendi:

• Hak Kullanım Tarihi: 18 Kasım 2026 Çarşamba

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0931544 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,0791812 TL

Temettü ödemesi nedeniyle yarın sabah seans açılışı öncesinde DURKN paylarının fiyatında hak kullanımına bağlı olarak teorik fiyat düzeltmesi gerçekleştirilecek.

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