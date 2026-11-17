Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET), Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı ihalesini kazandığını duyurdu. İhalenin bedeli 124 milyon 790 bin 544 TL olarak açıklandı.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ihale sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

Şirketin açıklamasına göre, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı ihalesi sonuçlandı. 27 Ekim 2026 tarihinde duyurusu yapılan ihaleyi FONET kazandı.

İHALE BEDELİ 124,7 MİLYON TL

Fonet tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin bedelinin 124 milyon 790 bin 544 TL olduğu bildirildi.

Şirket, yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının beklendiğini, bu sürecin ardından sözleşme imzalama aşamasına geçileceğini belirtti.

Böylece FONET, Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 36 aylık SBYS hizmet alımı ihalesinde kazanan şirket oldu. Sözleşme sürecine ilişkin gelişmelerin yasal itiraz sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

Dev ihale duyurusu sonrası hisseler yükselişe geçti. FONET hisseleri TSİ 13.43 itibarıyla yüzde 4,18’lik yükselişle 4,48 TL’den işlem gördü.

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