Avrupa Komisyonu, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2026 büyüme beklentisi yüzde 2,8'e, 2027 tahmini yüzde 3,5'e çekildi. Komisyon, enflasyon tahminlerini ise yükselterek 2026 için yüzde 31,2, 2027 için yüzde 26 olarak açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Sonbahar Ekonomik Tahminleri raporunda Türkiye ekonomisine yönelik büyüme ve enflasyon beklentilerini güncelledi. Raporda, sıkı ekonomi politikaları ve yüksek enerji fiyatlarının iç talep üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

Komisyon, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düşürdü. 2027 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,5'e indirildi. Türkiye ekonomisinin 2028 yılında ise yüzde 3,9 büyüyeceği öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Avrupa Komisyonu, büyüme beklentilerinin aksine Türkiye'ye yönelik enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Buna göre 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 28,3'ten yüzde 31,2'ye çıkarıldı. 2027 yılı beklentisi ise yüzde 20,1'den yüzde 26'ya yükseltildi. Komisyon, enflasyonun 2028 yılında yüzde 19,5'e gerilemesini bekliyor.

Raporda, dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk yarısında duraksadığı, üçüncü çeyrekten itibaren ise kademeli olarak yeniden başladığı belirtildi. Yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 30'un hemen altına indiği hatırlatıldı.

SIKI EKONOMİ POLİTİKALARI İÇ TALEBİ BASKILIYOR

Komisyonun değerlendirmesinde, sıkı para ve maliye politikaları ile yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'de iç talebi zayıflattığı ifade edildi.

Enflasyonun gerilemesi ve ekonomi politikalarının gevşemesiyle birlikte iç talebin 2027 yılında yeniden güç kazanmasının beklendiği kaydedildi.

CARİ AÇIKTA GERİLEME BEKLENTİSİ

Avrupa Komisyonu, ihracat talebindeki artış ve elverişli ticaret haddi gelişmelerinin Türkiye'nin cari açığını azaltacağını öngördü.

Raporda ayrıca güçlü nominal ekonomik büyümenin etkisiyle kamu borcunun GSYH'ye oranının gerilemeye devam edeceği ve 2028 yılında yüzde 22,4 seviyesine ulaşacağı belirtildi.

EURO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Euro Bölgesi'ne ilişkin beklentilerini yukarı çekti.

Buna göre Euro Bölgesi'nin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1,2'ye yükseltildi. Bölge ekonomisinin 2027'de yüzde 1,2, 2028'de ise yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor.

Raporda, enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin ilkbahar döneminde öngörülenden daha sınırlı kaldığına da dikkat çekildi.