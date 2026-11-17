Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) ve yeni kiracı kira endeksi (YKKE) verilerini yayımladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 240,9 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda nominal olarak yüzde 21,1 artış gösteren endeks, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 oranında geriledi.

Üç büyük ildeki aylık ve yıllık konut fiyat değişimleri ise şöyle gerçekleşti:

• İstanbul: Aylık yüzde 1,1 artış – Yıllık yüzde 24,8 artış

• Ankara: Aylık yüzde 1,6 artış – Yıllık yüzde 22,7 artış

• İzmir: Aylık yüzde 0,6 azalış – Yıllık yüzde 17,9 artış

Bölgesel bazda incelendiğinde, Ekim 2026 döneminde yıllık konut fiyat artışının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 24,8 ile İstanbul olurken, en düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE) VERİLERİ

Yeni kiracı kira sözleşmelerindeki değişimi yansıtan yeni kiracı kira endeksi (YKKE), Ekim 2026’da aylık bazda yüzde 0,1 ile oldukça sınırlı bir artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken, reel bazda yüzde 4,1 oranında azalış kaydetti.

Üç büyük ilde yeni kiracı kira endeksinin seyri şu şekilde oldu:

• İstanbul: Aylık yüzde 0,5 azalış – Yıllık yüzde 31,0 artış

• Ankara: Aylık yüzde 1,3 artış – Yıllık yüzde 26,6 artış

• İzmir: Aylık yüzde 1,3 azalış – Yıllık yüzde 20,0 artış

Bölgesel dağılımda yıllık yeni kiracı kira artışının zirvesinde yüzde 31,0 ile İstanbul yer alırken, en düşük yıllık artış oranı yüzde 16,2 ile Adana ve Mersin bölgesinde gözlemlendi.