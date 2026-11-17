ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hisse senedi piyasalarına yönelik yatırım tavsiyelerini yükseltti. Banka, MSCI Türkiye endeksi için önerisini "Nötr" seviyesinden "Ağırlık Artır" seviyesine çıkarırken Yunanistan için tavsiyesini düşürdü.

JPMORGAN'DAN TÜRKİYE VE BAE İÇİN OLUMLU KARAR

JPMorgan, MSCI Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) endeksine yönelik tavsiyesini de "Nötr"den "Ağırlık Artır"a çıkardı.

Banka, aylardır devam eden Ortadoğu çatışmasına rağmen bölge ekonomilerinin gösterdiği direnci kararının gerekçeleri arasında gösterdi.

Böylece JPMorgan, hem Türkiye hem de BAE hisse senedi piyasalarına yönelik yatırım görüşünü yukarı yönlü revize etmiş oldu.

YUNANİSTAN İÇİN TAVSİYESİNİ DÜŞÜRDÜ

JPMorgan, Türkiye ve BAE için olumlu yönde revizyona giderken MSCI Yunanistan endeksine ilişkin tavsiyesini düşürdü.

Banka, Yunanistan için daha önce "Ağırlık Artır" seviyesinde bulunan önerisini "Nötr" seviyesine çekti.

JPMORGAN'IN YENİ YATIRIM TAVSİYELERİ

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JPMorgan'ın Türkiye'ye ilişkin tavsiye değişikliği, bankanın Türk hisse senetlerinin göreli performansına yönelik daha olumlu bir beklentiye geçtiğini gösteriyor.

"Ağırlık Artır" tavsiyesi, ilgili piyasanın yatırım portföylerinde karşılaştırma endeksine kıyasla daha yüksek ağırlıkla temsil edilmesinin önerildiği anlamına geliyor.

Söz konusu karar, MSCI tarafından endeks ağırlıklarında yapılan bir değişiklik değil, JPMorgan'ın yatırım stratejisine ilişkin değerlendirmesi niteliğini taşıyor.

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