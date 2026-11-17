Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Kasım 2026 tarihli ve 2026/81 sayılı haftalık bülteninde Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tedbir kararını duyurdu.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda Miraç Pehlivan ve Yeşim Gül hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Karar kapsamında söz konusu iki kişinin Borsa İstanbul'da işlem yapması geçici olarak engellenecek.

SPK'DAN TUKAS İŞLEMLERİNE İNCELEME

SPK tarafından yayımlanan kararda, Tukaş (TUKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine ilişkin makul şüphe bulunduğu ifade edildi.

Kurul, geçici işlem yasağının yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla uygulandığını bildirdi.

İŞLEM YASAĞININ HUKUKİ DAYANAĞI AÇIKLANDI

SPK, 6 aylık geçici işlem yasağının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında uygulandığını belirtti.

Söz konusu karar, işlemlere ilişkin makul şüphe doğrultusunda alınan geçici bir tedbir niteliği taşıyor. Karar, iki kişi hakkında kesinleşmiş bir suç tespiti yapıldığı anlamına gelmiyor.