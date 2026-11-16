Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında en fazla açığa satış işlemi gerçekleşen hisseler belli oldu. Koç Holding (KCHOL), 3,64 milyar TL'lik işlem hacmiyle listenin zirvesinde yer alırken Akbank (AKBNK) ve Aselsan (ASELS) ilk üçte bulundu. Açığa satış işlem hacmi 8 hissede 3 milyar TL'yi aştı. İşte geçen hafta en çok açığa satış yapılan 10 hisse ve ortalama işlem fiyatları.

EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER (9-13 KASIM 2026)

Geçen hafta Borsa İstanbul'da en yüksek açığa satış işlem hacmine ulaşan 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Ortalama fiyat (TL) İşlem hacmi (TL) KCHOL 207,014 3.645.451.846 AKBNK 70,539 3.506.107.869 ASELS 340,753 3.467.253.639 GARAN 152,309 3.384.704.926 TUPRS 344,536 3.368.375.310 ASTOR 162,299 3.357.735.297 YKBNK 38,312 3.255.914.926 BIMAS 382,878 3.053.302.931 THYAO 314,926 2.969.603.405 EREGL 32,212 1.796.230.810

KOÇ HOLDİNG AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE İLK SIRADA

Koç Holding (KCHOL), 3.645.451.846 TL'lik açığa satış işlem hacmiyle haftanın ilk sırasında yer aldı. Hissede açığa satış işlemlerinin ortalama fiyatı 207,014 TL olarak gerçekleşti.

Akbank (AKBNK), 3.506.107.869 TL'lik hacimle ikinci sırada bulunurken Aselsan (ASELS), 3.467.253.639 TL ile üçüncü sıraya yerleşti.

Garanti BBVA (GARAN), 3.384.704.926 TL'lik hacimle dördüncü, Tüpraş (TUPRS) ise 3.368.375.310 TL ile beşinci sırada yer aldı.

8 HİSSEDE AÇIĞA SATIŞ HACMİ 3 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Haftalık verilere göre ilk 10 hisseden 8'inde açığa satış işlem hacmi 3 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.

Astor Enerji (ASTOR), 3,35 milyar TL'lik hacimle altıncı sırada yer alırken Yapı Kredi (YKBNK) 3,25 milyar TL, BİM (BIMAS) ise 3,05 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı.

Türk Hava Yolları (THYAO), 2,96 milyar TL ile dokuzuncu sırada bulunurken Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL), 1,79 milyar TL ile listeyi tamamladı.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alma veya ilgili düzenlemelerin izin verdiği mekanizmalar aracılığıyla satması ve daha sonra geri alarak pozisyonunu kapatmayı hedeflemesi esasına dayanıyor.

Yatırımcılar genellikle hisse fiyatında düşüş beklediklerinde veya mevcut pozisyonlarını korumak amacıyla açığa satış işlemi gerçekleştirebiliyor.

Ancak açığa satış işlem hacminin yüksek olması, ilgili hissede mutlaka fiyat düşüşü yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Ayrıca haftalık açığa satış hacmi, dönem sonunda açık kalan net kısa pozisyon tutarını göstermiyor. Bu nedenle verilerin işlem hacmi ve fiyat hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

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