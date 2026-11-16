Bank of America Corporation, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirketin paylarında alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. 12 Kasım 2026 tarihinde yapılan işlemlerde toplam 17,3 milyon TL nominal tutarında net satış gerçekleşirken dört şirketteki ortaklık oranları yüzde 3'ün altına geriledi. İşlemlerin ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.

BANK OF AMERICA'NIN ICU GİRİŞİM'DEKİ PAYI YÜZDE 2,25'E GERİLEDİ

Bank of America'nın iştiraki Merrill Lynch International, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında 12 Kasım tarihinde 1,33-1,37 TL fiyat aralığından işlem gerçekleştirdi.

Alınan payların nominal tutarı: 8.372.932 TL

Satılan payların nominal tutarı: 18.594.049 TL

Net satış: 10.221.117 TL nominal

İşlem öncesi pay miktarı: 18.039.644 TL nominal

İşlem sonrası pay miktarı: 7.818.527 TL nominal

Önceki ortaklık oranı: %5,191

Yeni ortaklık oranı: %2,250

Bu işlemlerle Bank of America'nın Merrill Lynch International aracılığıyla dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy hakları oranı yüzde 5,191'den yüzde 2,250'ye düştü.

RODRİGO TEKSTİL'DE ORTAKLIK ORANI YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Merrill Lynch International, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) paylarında 12,03-12,16 TL fiyat aralığında alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi.

Alınan payların nominal tutarı: 9.805 TL

Satılan payların nominal tutarı: 18.246 TL

Net satış: 8.441 TL nominal

İşlem öncesi pay miktarı: 852.954 TL nominal

İşlem sonrası pay miktarı: 844.513 TL nominal

Önceki ortaklık oranı: %3,010

Yeni ortaklık oranı: %2,980

Gerçekleştirilen işlemlerin ardından Bank of America'nın Rodrigo Tekstil'deki dolaylı pay ve oy hakları oranı yüzde 3,010'dan yüzde 2,980'e geriledi.

LİNK BİLGİSAYAR'DA 324 BİN TL NOMİNAL NET SATIŞ

Bank of America'nın iştiraki Merrill Lynch International, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında da işlem gerçekleştirdi.

Alınan payların nominal tutarı: 2.466.156 TL

Satılan payların nominal tutarı: 2.790.791 TL

Net satış: 324.635 TL nominal

İşlem öncesi pay miktarı: 26.864.672 TL nominal

İşlem sonrası pay miktarı: 26.540.037 TL nominal

Önceki ortaklık oranı: %3,013

Yeni ortaklık oranı: %2,976

Böylece Bank of America'nın Link Bilgisayar'daki dolaylı ortaklık oranı yüzde 3,013'ten yüzde 2,976'ya indi.

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ'NDE 6,7 MİLYON PAYLIK NET SATIŞ

Merrill Lynch International, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. paylarında 37,84-38,38 TL fiyat aralığından alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi.

Alınan payların nominal tutarı: 7.715.036 TL

Satılan payların nominal tutarı: 14.486.826 TL

Net satış: 6.771.790 adet pay

İşlem öncesi pay miktarı: 101.981.416 TL nominal

İşlem sonrası pay miktarı: 95.209.626 TL nominal

Önceki ortaklık oranı: %3,184

Yeni ortaklık oranı: %2,973

Gerçekleştirilen işlemlerin ardından Merrill Lynch International'ın Türk Altın İşletmeleri sermayesinde doğrudan sahip olduğu pay ve oy hakları oranı yüzde 3,184'ten yüzde 2,973'e geriledi.

Şirket, böylece ilgili açıklama eşiğinin altına düşüldüğünü bildirdi.

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