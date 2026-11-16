Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) paylarına ilişkin gelişme öne çıktı.

Borsa İstanbul tarafından 13 Kasım Cuma günü KAP'a yapılan açıklamada, 9 Kasım'dan bu yana işleme kapalı bulunan MEGAP.E sırasının yeniden açılacağı bildirildi.

Kararın, şirketin finansal raporlarını yayımlaması için SPK tarafından ek süre verilmesinin uygun görülmesi üzerine alındığı belirtildi.

MEGAP HİSSESİ BUGÜN SAAT 09.40'TA AÇILACAK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre MEGAP paylarının işlem sırası, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.40 itibarıyla yeniden açılacak.

Şirketin hisseleri, finansal tablolarının son bildirim tarihine kadar KAP'a gönderilmemesi nedeniyle 9 Kasım'da geçici olarak işleme kapatılmıştı.

SPK, MEGA POLİETİLEN'E 21 ARALIK'A KADAR EK SÜRE VERDİ

SPK, Mega Polietilen'in 30 Haziran 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirmesi için yaptığı ek süre talebini uygun buldu.

13 Kasım'da yayımlanan karara göre şirketin söz konusu finansal raporları açıklaması için tanınan süre 21 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kararın ardından MEGAP hisselerinin yeniden işlem görmesinin önü açıldı.

Borsa İstanbul'un KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MEGAP.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle 16/11/2026 Pazartesi günü seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır."