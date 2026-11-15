Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları yatırımcıların gündeminde yer aldı. Tüpraş (TUPRS), Astor Enerji (ASTOR), BİM (BIMAS), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Koç Holding (KCHOL) dahil 45 farklı hisse için fiyat tahminleri ve yatırım tavsiyeleri paylaşıldı. Bazı hisselerde kurumlar arasında dikkat çekici hedef fiyat farklılıkları oluştu. İşte geçen hafta açıklanan hedef fiyatlar ve aracı kurum tavsiyeleri.

TUPRS İÇİN 510 TL'YE KADAR HEDEF FİYAT

Tüpraş (TUPRS), hafta boyunca birden fazla aracı kurumun değerlendirmesine konu oldu.

Vakıf Yatırım, TUPRS için 510 TL hedef fiyat ve "endeks üstü getiri" tavsiyesi açıklarken Gedik Yatırım 501 TL, Deniz Yatırım 494 TL ve İş Yatırım 477 TL hedef fiyat belirledi.

Şeker Yatırım'ın 395 TL'lik tahmini, derlemedeki en düşük hedef fiyat oldu.

11 Kasım'da Ziraat Yatırım da TUPRS için 490 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi paylaştı.

ASTOR'DA HEDEF FİYATLAR 297 TL İLE 461 TL ARASINDA

Astor Enerji (ASTOR) için 10 Kasım'da dört farklı aracı kurumun değerlendirmesi paylaşıldı.

İş Yatırım, ASTOR için 297,24 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi açıklarken Gedik Yatırım 461,30 TL hedef fiyat ve "endeks üstü getiri" tavsiyesi verdi.

Global Menkul 388 TL, Tacirler Yatırım ise 340 TL hedef fiyat belirleyerek "al" tavsiyesinde bulundu.

Böylece ASTOR için açıklanan hedef fiyatlar 297,24 TL ile 461,30 TL arasında değişti.

BİM İÇİN 565,90 TL HEDEF FİYAT

BİM (BIMAS), geçen hafta en fazla aracı kurum değerlendirmesinin yer aldığı hisseler arasında bulundu.

Halk Yatırım, BIMAS için 565,90 TL hedef fiyat açıklarken Kuveyt Türk Yatırım 558 TL, Ziraat Yatırım ise 557,50 TL hedef fiyat paylaştı.

Vakıf Yatırım'ın 427 TL'lik tahmini ise listedeki en düşük hedef fiyat oldu.

13 Kasım'da Ak Yatırım, BIMAS için 542 TL hedef fiyat ve "endeks üstü getiri" tavsiyesi açıkladı.

PEGASUS VE KOÇ HOLDİNG İÇİN FARKLI TAHMİNLER

Pegasus (PGSUS) hissesi için aracı kurumların hedef fiyatları 190 TL ile 305,50 TL arasında değişti.

Deniz Yatırım 305,50 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi verirken İş Yatırım 190 TL hedef fiyat belirledi.

Koç Holding (KCHOL) için ise Tacirler Yatırım'ın 364 TL'lik hedef fiyatı öne çıktı.

Garanti BBVA Yatırım'ın KCHOL için hedef fiyatı 295 TL olurken, GCM Yatırım 320 TL hedef fiyat açıkladı.

GEÇEN HAFTA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN 45 HİSSE

Aşağıdaki tabloda 9-13 Kasım haftasında aracı kurumların değerlendirmelerine konu olan 45 hissenin en düşük ve en yüksek hedef fiyatları yer alıyor.

Hisse En düşük hedef (TL) En yüksek hedef (TL) AGHOL 48,04 55,00 AKSEN 98,00 140,90 AKSGY 13,50 14,03 ALARK 170,00 189,69 ALKIM 23,00 23,00 ASTOR 297,24 461,30 AYGAZ 358,00 500,00 BIMAS 427,00 565,90 BRSAN 888,00 938,00 DESA 18,00 18,00 DOAS 188,00 305,00 EKGYO 29,50 41,00 ENKAI 110,00 129,00 ENTRA 7,00 7,27 FROTO 130,00 130,00 GRSEL 422,00 422,00 HALKB 32,30 52,30 HEKTS 3,00 3,00 HOROZ 87,90 87,90 HTTBT 58,60 60,22 INDES 13,78 17,80 ISMEN 54,30 54,30 KCHOL 295,00 364,00 KLKIM 55,00 55,00 KRDMD 53,50 53,50 LOGO 210,00 245,32 MGROS 959,00 959,00 MOGAN 16,60 16,60 ORGE 39,78 39,78 PGSUS 190,00 305,50 SELEC 138,00 138,00 SOKM 97,00 97,00 TCELL 148,00 183,70 THYAO 461,00 483,00 TKFEN 280,00 280,00 TOASO 414,00 414,00 TRALT 56,00 68,26 TRGYO 115,50 151,97 TRMET 168,00 168,00 TUPRS 395,00 510,00 TURSG 6,50 6,50 ULKER 114,60 161,00 UNLU 18,50 18,50 VESTL 20,00 20,00 YATAS 38,10 46,00

Tek fiyat bulunan hisselerde derlemeye yalnızca bir aracı kurum değerlendirmesi yansımıştır.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE HANGİ HEDEF FİYATLAR AÇIKLANDI?

13 Kasım Cuma günü Emlak Konut GYO (EKGYO), BİM (BIMAS) ve Türkiye Sigorta (TURSG) için hedef fiyat açıklamaları öne çıktı.

Ahlatcı Yatırım, EKGYO için 29,94 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi paylaşırken Ak Yatırım, BIMAS için 542 TL hedef fiyat ve "endeks üstü getiri" tavsiyesi açıkladı.

Ziraat Yatırım ise Türkiye Sigorta (TURSG) için 6,50 TL hedef fiyat belirleyerek "al" tavsiyesi verdi.

Aracı kurumların hedef fiyatları, şirketlerin finansal performansları ve geleceğe ilişkin beklentileri esas alınarak hazırlanıyor. Söz konusu tahminler gelecekteki fiyat hareketleri açısından kesinlik taşımıyor.

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