Haftalık verilere göre en çok net alım yapan ilk 5 kurumun toplam işlemi **205 milyon 310 bin 722 lot

, en çok net satış yapan ilk 5 kurumun toplam işlemi ise 176 milyon 660 bin 64 lot** olarak kaydedildi.

İlk 5 alıcı ile ilk 5 satıcının net işlemleri arasındaki fark 28 milyon 650 bin 658 lot oldu.

SASA HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net alış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Tacirler Yatırım 63.205.764 24,32 1,587 Garanti BBVA Yatırım 59.052.796 22,72 1,603 Fiba Yatırım 32.820.659 12,63 1,625 Deniz Yatırım 26.896.268 10,35 1,574 Bank of America 23.335.235 8,98 1,635

SASA hissesinde geçen hafta en yüksek net alım 63 milyon 205 bin 764 lot ile Tacirler Yatırım üzerinden gerçekleşti. Kurumun alım tarafındaki payı yüzde 24,32, işlem maliyeti ise 1,587 TL oldu.

Tacirler Yatırım'ı 59 milyon 52 bin 796 lotla Garanti BBVA Yatırım ve 32 milyon 820 bin 659 lotla Fiba Yatırım takip etti.

İlk iki kurumun toplam net alımı 122 milyon lotu aşarken, söz konusu kurumlar net alım tarafındaki işlemlerin yüzde 47,04'ünü oluşturdu.

SASA HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) QNB Yatırım 62.542.218 24,06 1,602 İş Yatırım 42.027.079 16,17 1,614 Oyak Yatırım 27.965.468 10,76 1,620 TEB 23.989.842 9,23 1,570 HSBC 20.135.457 7,75 1,564

SASA hissesinde satış tarafında 62 milyon 542 bin 218 lotla QNB Yatırım ilk sırada yer aldı. Kurumun satış tarafındaki payı yüzde 24,06, işlem maliyeti ise 1,602 TL olarak kaydedildi.

QNB Yatırım'ı 42 milyon 27 bin 79 lotla İş Yatırım ve 27 milyon 965 bin 468 lotla Oyak Yatırım izledi.

İlk iki satıcı kurumun toplam net satışı 104,5 milyon lotu aşarken, satış tarafındaki toplam payları yüzde 40,23 oldu.

SASA HİSSESİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

SASA Polyester (SASA) hisseleri, 9-13 Kasım 2026 haftasını yüzde 0,63 değer kazancıyla 1,59 TL seviyesinden tamamladı. Hafta içerisinde 1,56 TL ile 1,65 TL arasında işlem gören hissede dalgalı bir seyir izlendi.

SASA'NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNDA ZARAR DEVAM ETTİ

SASA Polyester (SASA), 2026 yılının ilk 9 ayında 66,34 milyar TL satış geliri ve 1,38 milyar TL net zarar açıkladı.

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2, esas faaliyet kârı yüzde 186,5 artarken, dokuz aylık net zararı yüzde 89,5 azaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.