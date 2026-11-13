TEB'in TSİ 13.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi eksi 1 milyar 488 milyon 723 bin 283 TL olarak gerçekleşti. Satış tarafında SASA ilk sırada yer alırken alım listesinde TIBVUV öne çıktı.

TEB'in gün içindeki işlemlerinde satış ağırlıklı görünüm dikkat çekti. Kurumun net işlem hacmi eksi 1,48 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

TEB'İN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

TEB'in alım listesinde ilk sırada 1 milyon 233 bin 910 lotla TIBVUV yer aldı. INFO 952 bin 611 lotla ikinci, NDBFAV ise 870 bin 706 lotla üçüncü sırada bulundu.

TEB'in en çok alım yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TIBVUV 1.233.910 6,38 0,149 INFO 952.611 4,93 0,896 NDBFAV 870.706 4,50 0,414 IVBTMV 850.962 4,40 0,371 AKFYE 843.102 4,36 3,053

Kaynak: ForInvest

TEB'İN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı. TEB'in SASA hisselerindeki net satışı 11 milyon 282 bin 611 lot oldu. SASA'yı 4 milyon 68 bin 52 lotla ISCTR ve 3 milyon 500 bin lotla UJBUKV takip etti.

TEB'in en çok satış yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -11.282.611 16,68 1,589 ISCTR -4.068.052 6,01 13,593 UJBUKV -3.500.000 5,17 0,410 NDBVFV -2.632.032 3,89 0,150 GENIL -2.395.691 3,54 4,749

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