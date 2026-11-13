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TEB'in bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Aracı kurum SASA'dan milyonluk satış yaptı.

TEB'in TSİ 13.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi eksi 1 milyar 488 milyon 723 bin 283 TL olarak gerçekleşti. Satış tarafında SASA ilk sırada yer alırken alım listesinde TIBVUV öne çıktı.

TEB'in gün içindeki işlemlerinde satış ağırlıklı görünüm dikkat çekti. Kurumun net işlem hacmi eksi 1,48 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

TEB'İN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

TEB'in alım listesinde ilk sırada 1 milyon 233 bin 910 lotla TIBVUV yer aldı. INFO 952 bin 611 lotla ikinci, NDBFAV ise 870 bin 706 lotla üçüncü sırada bulundu.

TEB'in en çok alım yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
TIBVUV 1.233.910 6,38 0,149
INFO 952.611 4,93 0,896
NDBFAV 870.706 4,50 0,414
IVBTMV 850.962 4,40 0,371
AKFYE 843.102 4,36 3,053

TEB alım satım listesi: SASA dan milyonluk satış!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

TEB'İN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı. TEB'in SASA hisselerindeki net satışı 11 milyon 282 bin 611 lot oldu. SASA'yı 4 milyon 68 bin 52 lotla ISCTR ve 3 milyon 500 bin lotla UJBUKV takip etti.

TEB'in en çok satış yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
SASA -11.282.611 16,68 1,589
ISCTR -4.068.052 6,01 13,593
UJBUKV -3.500.000 5,17 0,410
NDBVFV -2.632.032 3,89 0,150
GENIL -2.395.691 3,54 4,749

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