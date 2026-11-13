Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesini kapsayan son bankacılık sektörü değerlendirme raporunda, Türk bankaları için yatırım görünümü 'nötr'den 'pozitif'e yükseltildi.

Domenico Santoro imzasıyla yayımlanan analiz raporunda, Türkiye’deki para politikasının normalleşme sürecine ilişkin devam eden makroekonomik belirsizliklere rağmen, bankaların net faiz marjlarında (NIM) önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığına dikkat çekildi.

HSBC, politika faizindeki normalleşmenin ve atılan adımların önümüzdeki süreçte bankaların kârlılıklarını ve net faiz marjlarını desteklemeyi sürdüreceğini öngördü. Bu iyileşmenin, bankacılık sektöründeki toparlanma eğilimini hızlandıracak ana katalizör olacağı savunuldu.

DEĞERLEMEDE POLONYA VE GÜNEY AFRİKA’YA TERCİH EDİLDİ

Raporda Türk bankaları, bölgedeki güçlü rakiplerine karşı daha avantajlı konumlandırıldı.

Değerleme oranları (çarpanlar) açısından CEEMEA bölgesindeki Polonya ve Güney Afrika bankalarının mevcut piyasa değerlemelerinin yüksek olduğunu belirten HSBC, cazip çarpanları ve yüksek toparlanma potansiyeliyle Türk bankalarını bu iki ülkenin bankalarına tercih ettiğini açıkladı.

KÜRESEL BANKACILIKTA TOPARLANMA İŞARETLERİ

Uluslararası ölçekte de bankacılık sektörüne yönelik daha iyimser bir yaklaşım sergileyen HSBC, gelişmiş piyasa bankalarına yönelik duruşunu kademeli olarak pozitife çevirdiğini kaydetti:

• ABD ve Avrupa: ABD'de son dönemdeki siyasi belirsizliklerin geride kalmasıyla Amerikan bankaları üzerindeki baskının hafiflediği belirtilirken; Avrupa tarafında ise özellikle İtalyan, İspanyol ve Alman bankalarına olan ilginin sürdüğü ifade edildi.

• Asya Piyasaları: Asya'da daha seçici bir yaklaşım öne çıktı. Güney Kore bankalarına yönelik pozitif, Hindistan bankalarına yönelik ise güçlü performansın devamı beklentisi korunurken; Hong Kong ve Singapur bankalarının görünümü ise 'pozitif'ten 'nötr'e düşürüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.