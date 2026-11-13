Küresel şeker fiyatları, yüksek petrol fiyatları, artan taşımacılık ve sigorta maliyetleri ile üretimde yaşanan sorunların etkisiyle yükselişini sürdürdü. Ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de değer kazanan şeker, üst üste üçüncü ay yükselirken Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında şeker fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Şekerin libre fiyatı ağustos ayında yüzde 21,5, eylül ayında yüzde 4,4 ve ekim ayında yüzde 4 yükseldi. Ekimde 0,2129 dolara ulaşan şeker fiyatı, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PETROL FİYATLARI ŞEKERİ DE ETKİLEDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, şeker fiyatlarındaki yükselişte petrol fiyatlarının önemli rol oynadığını belirtti.

Dünyanın önde gelen şeker üreticilerinden Brezilya'da şeker kamışının hem şeker hem de etanol üretiminde kullanılabildiğine dikkat çeken Ergezen, petrol fiyatlarının yükselmesiyle etanol üretiminin daha kârlı hale geldiğini ifade etti.

Bu durumun üreticileri etanol üretimine yönlendirdiğini belirten Ergezen, şeker üretimindeki azalmanın fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

TAŞIMACILIK VE SİGORTA MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Şeker fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise jeopolitik gelişmelerin neden olduğu lojistik maliyetler oldu.

Ergezen, savaş nedeniyle taşımacılık ve sigorta giderlerinin arttığını, bu durumun küresel şeker fiyatlarına yansıdığını belirtti. Brezilya'nın dünyanın önemli şeker ihracatçıları arasında yer alması nedeniyle yükselen nakliye maliyetlerinin piyasada daha belirgin hissedildiğini vurguladı.

HİNDİSTAN'DA HAVA KOŞULLARI ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Şeker piyasasındaki yükselişte olumsuz hava koşulları da etkili oldu. Ergezen, El Nino'nun Brezilya üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına karşın Hindistan'da daha belirgin sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük şeker üreticileri arasında bulunan Hindistan'da muson yağışlarının düşük seviyede kalmasının rekolteyi olumsuz etkilediğini belirten Ergezen, üretimdeki bu gelişmenin şeker ihracatına yönelik kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini söyledi.

ŞEKER FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ÜÇ AYDIR SÜRÜYOR

Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen şeker fiyatları, ağustos ayında güçlü bir yükseliş kaydetti. Eylül ve ekim aylarında da devam eden artışta petrol fiyatları, lojistik giderleri ve üretim koşulları belirleyici oldu.

Ekim ayında libre başına 0,2129 dolara ulaşan şeker, böylece Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.