ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons gümüş tek günde yüzde 3,55 değer kaybederek 51,41 dolara kadar geriledi.

Dün açıklanan FED faiz kararı sonrası kayıplarını toplamaya başlayan ons gümüş bugün yönünü yukarı çevirdi. TSİ 14.30 itibarıyla yüzde 2,87’lik yükselişle 52,98 dolara yükseldi. Gram gümüş ise yüzde 2,87’lik artışla 85,57 TL’ye tırmandı.

Analistler, gümüşte yükseliş ve düşüş senaryoları için kritik destek ve direnç seviyelerini açıkladı.

ABD ENFLASYONU GÜMÜŞ FİYATLARINI BASKILADI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 artarak yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin beklentileri aşması, Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya yönelik faiz beklentilerini değiştirdi. Vadeli işlem piyasalarında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 88,2 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış olasılığı yüzde 11,8 seviyesinde ölçüldü.

ONS GÜMÜŞTE 53,42 DOLAR VE 54,64 DOLAR DİRENÇLERİ İZLENİYOR

Analistlere göre ons gümüşte yeniden yükseliş hareketinin güç kazanabilmesi için ilk olarak 53,420 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 54,640 dolar direnci gündeme gelebilir. İkinci direnç bölgesinin de aşılması durumunda 55 dolar, ardından 56-57 dolar aralığı yeni hedef bölgeler olarak takip edilebilir.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DEVAM EDERSE HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli destek 51,270 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması ve fiyatların 51 dolar psikolojik sınırının altına gerilemesi halinde satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryoda 50,010 dolar seviyesi ilk önemli hedeflerden biri olarak öne çıkarken, düşüşün derinleşmesi halinde 48 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

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Kaynak: Dünya