Değerli metallerden biri olan gümüş yükselişini devam ettiriyor. Ons gümüş yüzde 1,03’lük yükselişle 52,79 dolardan, gram gümüş ise yüzde 1,15’lik yükselişle 85 TL’den işlem görüyor.

ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve doların zayıflaması altın ve gümüş fiyatlarını desteklerken, analistler gümüşte yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor. Teknik analizlerde 58,50 dolar seviyesi öne çıkan büyük hedef olarak gösteriliyor.

GÜMÜŞTE ALTINDAN DAHA GÜÇLÜ HAREKET BEKLENTİSİ

Altın ile gümüş arasındaki fiyat korelasyonunun son 10 işlem gününde 0,99 seviyesine ulaşması, iki değerli metalin benzer yönde hareket ettiğini ortaya koydu. Analizlerde gümüşün beta katsayısının 1,52 ile 1,79 arasında değiştiği belirtiliyor.

Bu verilere göre altın fiyatındaki yüzde 1'lik değişim, gümüşte yaklaşık yüzde 1,5 ila yüzde 1,8 arasında bir fiyat hareketine karşılık gelebiliyor. Bu durum, gümüşün yükseliş dönemlerinde altına kıyasla daha sert hareket edebileceğine işaret ediyor. Ancak aynı özellik düşüşlerde de daha yüksek oynaklık riski taşıyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik görünümde gümüşün 48,86 dolar seviyesindeki desteğin üzerinde tutunması önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fiyatın 51,27 ve 52,67 dolar seviyelerini yeniden aşması, yükseliş beklentilerinin güçlenmesi açısından kritik görülüyor.

Analizlerde yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 54,78 dolar, 55,40 dolar ve 57 dolar seviyeleri ara hedefler olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda ise 58,50 dolar hedefi gündeme gelebilir.

Olası geri çekilmelerde 52,67 ve 51,27 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izleniyor. 48,86 dolar seviyesi de teknik görünüm açısından önemini koruyor.

RSI VE MACD YÜKSELİŞ SİNYALİ VERİYOR

Dört saatlik grafiklerde teknik göstergeler yukarı yönlü hareketi destekleyen sinyaller üretiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yeni zirvelere ulaşırken henüz aşırı alım bölgesine girmiş değil.

MACD göstergesinin pozitif bölgeye geçmesi de yükseliş momentumunun güç kazandığına yönelik teknik işaretler arasında değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ İÇİN TEKNOLOJİ HİSSELERİ RİSKİ

Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentisine karşın küresel piyasalardaki riskler de yakından takip ediliyor. Gümüşün Nasdaq 100 vadeli işlemleriyle 0,71 korelasyona sahip olması, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek olası satışların değerli metal üzerinde de baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.

Özellikle yapay zekâ sektöründe yaşanabilecek sert fiyat hareketleri, gümüşün yönü üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle yatırımcıların dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve teknoloji hisselerindeki gelişmeleri birlikte takip etmesi önem taşıyor.

Kaynak: Dünya

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