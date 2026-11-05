Şirket tarafından yapılan açıklamada, genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamadığı bildirildi. Toplantıya katılan yatırımcıların talebi üzerine gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü ancak gerekli çoğunluk bulunmadığı için genel kurulun ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulun yetkili komiserinin toplantının yeniden yapılmak üzere ertelenmesini uygun gördüğü ifade edildi.

TUCLK YENİ GENEL KURUL TARİHİNİ AÇIKLAYACAK

Tuğçelik, yeni genel kurul toplantısının tarihinin en kısa sürede hissedarlara duyurulacağını bildirdi.

Şirketin KAP açıklamasında, “Yeni Genel Kurul Toplantı Tarihi en kısa sürede tarafımızdan hissedarlarımıza bildirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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