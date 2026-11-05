Borsa İstanbul'da saat 12.15 itibarıyla Garanti Yatırım'ın en çok net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Güncel işlem verilerine göre kurumun net hacmi 944 milyon 856 bin 194 olarak kaydedildi.

GARANTİ YATIRIM'IN ALIM LİSTESİNDE SASA ZİRVEDE

Garanti Yatırım'ın alım tarafında en fazla işlem gerçekleştirdiği hisse SASA oldu. Kurum, SASA'da 10 milyon 898 bin 751 lot net alım yaptı.

SASA'yı 6 milyon 138 bin 767 lotla PAHOL, 5 milyon 986 bin 438 lotla TEHOL takip etti. Alım listesinde HEKTS 4 milyon 76 bin 374 lot, AFIQUV ise 4 milyon lot net alımla ilk beş sırada yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 10.898.751 9,67 1,678 PAHOL 6.138.767 5,45 0,781 TEHOL 5.986.438 5,31 1,227 HEKTS 4.076.374 3,62 1,874 AFIQUV 4.000.000 3,55 1,867

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA VAKFN İLK SIRADA

Garanti Yatırım'ın satış tarafında en fazla net işlem yaptığı hisse VAKFN oldu. Kurum, VAKFN'de 3 milyon 652 bin 221 lot net satış gerçekleştirdi.

VAKFN'i 3 milyon 92 bin 191 lotla ASRQCV, 2 milyon 572 bin 395 lotla EFIHIV takip etti. Satış listesinde TYRQEV 2 milyon 474 bin 146 lot, SLRAOV ise 2 milyon 209 bin 635 lot net satışla öne çıktı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet VAKFN -3.652.221 6,16 0,852 ASRQCV -3.092.191 5,22 0,13 EFIHIV -2.572.395 4,34 0,318 TYRQEV -2.474.146 4,17 0,088 SLRAOV -2.209.635 3,73 0,044

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.