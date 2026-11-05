Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,78 değer kazanırken; sektör bazında madencilik yüzde 2,94 artışla ilk sırada yer aldı, finansal kiralama ve faktoring ise yüzde 0,94 kayıpla geriledi.

Küresel piyasalarda ABD ara seçimleri sonrası jeopolitik tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarındaki sert gevşeme genele yayılan risk iştahını beslerken, yurt içinde fon tasfiyeleri kapsamında hak sahiplerine ulaştırılan 117 milyar liralık nakit akışı likiditeyi desteklemeyi sürdürdü.

Ancak önceki gün alıcı tarafında lokomotif olan yabancı kurumlar, dünkü güçlü yükselişin ardından gün ortasında kâr realizasyonuna yöneldi.

BANK OF AMERİCA SATIŞ TARAFINA GEÇTİ

5 Kasım seansında saat 12:30 verilerine göre dünün en net alıcısı konumundaki Bank of America (BofA), genele yayılan satışlarıyla net satıcı tarafına geçti. Kurumun seansın ilk yarısında kaydettiği net hacim -2.872.233.649 TL seviyesine ulaştı.

Aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, BofA'nın portföy boşalttığı ve alım tarafında durduğu hisseleri net biçimde ortaya koydu:

• En Çok Satılan Hisse SASA Oldu: BofA'nın satış sepetinde ilk sırayı SASA Polyester aldı. Kurum, SASA'da toplam satışlarının yüzde 39,77'sini oluşturacak şekilde -133.021.831 lot net satış yaptı (maliyet: 1,681 TL). Satış listesini sırasıyla -14,54 milyon lotla PAHOL, -12,21 milyon lotla TEHOL, -11,10 milyon lotla BTCIM ve -10,48 milyon lotla ISCTR izledi.

• Alım Tarafında YKBNK Direndi: Satış baskısına karşın BofA alımlarında ağırlığı özel bankacılık hissesi çekti. Kurum, Yapı Kredi'de (YKBNK) toplam alımlarının yüzde 15,58'ine karşılık gelen 11.690.548 lotluk net alım gerçekleştirdi (maliyet: 36,864 TL). Şekerbank (SKBNK) 4,18 milyon lot, Zorlu Enerji (ZOREN) 2,95 milyon lot, ICUGS 2,75 milyon lot ve KUYAS 1,97 milyon lot ile kurumun net alım yaptığı diğer hisseler oldu.

Piyasa uzmanları, endekste 11.600 ve 11.700 puanın kritik direnç, geri çekilmelerde ise 11.400 ve 11.300 puanın destek bölgesi olarak izlendiğini belirtiyor.

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