Piyasada "AKCVR" koduyla borçlanma araçları ihraç eden şirket, 4 Kasım 2026 vadeli ve 115 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun (ISIN: TRFAKADK2610) ödemesini vadesinde gerçekleştiremedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan duyuruda, ihraççı kurumun gerekli nakit tutarını Takasbank nezdindeki hesaplara aktarmaması nedeniyle yatırımcılara yapılması gereken itfa ve tek kupon ödemesinin tamamlanamadığı bildirildi.

ÜLKEDEKİ FİNANSAL GELİŞMELER SEBEP GÖSTERİLDİ

Ekonomi yazarı Ercan İnan’ın haberine göre söz konusu borçlanma aracı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde ihraç edilmişti. Yıllık basit faizi yüzde 49,50, yıllık bileşik faizi ise yüzde 57,63 olarak belirlenen 133 gün vadeli bononun vadesi 4 Kasım itibarıyla doldu.

Ödemenin gecikmesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderen şirket yönetimi, itfanın "ülkedeki finansal gelişmeler nedeniyle" vadesinde yapılamadığını savundu. Şirket, yatırımcı mağduriyetinin giderilmesi adına borcun kapatılması için alternatif finansman kaynakları arayışının ve görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

70 MİLYON LOTLUK HALKA ARZ BEKLEMEDEYDİ

Uğur Işık ve Ufuk Işık’ın yüzde 50'şer eşit paya sahip olduğu Akademi Çevre, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) taslak izahname başvurusunu 20 Nisan 2026 tarihinde yapmıştı.

Şirketin halka arz taslağında;

• 48,8 milyon lotu sermaye artırımı,

• 21,2 milyon lotu ortak satışı olmak üzere,

• Toplam 70 milyon lotluk payın Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyordu.

Süreç devam ederken nakit ihtiyacını kısa vadeli özel sektör borçlanma araçlarıyla finanse etmeyi seçen şirketin, halka arz takviminin uzaması ve piyasa koşullarının değişmesiyle birlikte 115 milyon TL gibi kurumsal ölçekte kritik bir likiditeyi çevirememesi piyasalarda dikkat çekti.

"MAKYAJLI BİLANÇO" TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Yaşanan temerrüt hadisesi, sermaye piyasasında kamu kurumları ile fon yöneticileri ekseninde süren iddiaların gölgesinde yankı buldu. Bilançoları halka arza elverişli olmayan veya zayıf nakit akışına sahip şirketlerin onay mekanizmalarındaki usulsüzlük iddiaları kamuoyunda tartışılırken, halka arz geliriyle borç çevirmeyi hedefleyen şirket modelleri yeniden eleştiri konusu oldu.

Uzmanlar ve piyasa aktörleri, halka açılma eşiğindeki bir şirketin 115 milyon TL düzeyindeki bir bono yükümlülüğünü dahi karşılayamamasının; halka arz onaylarında finansal sürdürülebilirlik, bağımsız denetim güvenilirliği ve borçluluk rasyolarının ne denli titizlikle incelenmesi gerektiğini bir kez daha somut biçimde ortaya koyduğuna işaret ediyor.

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