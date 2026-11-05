Eylül ayında test ettiği 70,00 TL zirvesinden sonra aralıksız taban serileriyle 2 Kasım’da 3,33 TL taban seviyesine kadar gerileyen hisse, son üç işlem gününde kaydettiği tavan performansıyla yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta ortasındaki 4 Kasım seansını tavan fiyattan kapatmayı başaran şirket payları, 5 Kasım Perşembe seansına da tavan seviyesinden başladı.

KTLEV, günlük bazda yüzde 9,95’lik prim kaydederek tavandaki yerini korudu. Hisseler 4,420 TL seviyesine yükseldi.

SERT ÇÖKÜŞÜN ARDINDAN GELEN TEPKİ ALIMLARI

Eylül ayı başında 70 TL eşiğine kadar yükselen KTLEV payları, ardından başlayan likidite daralması ve yoğun satış dalgasıyla dramatik bir düşüş sürecine girmişti.

Ekim ayındaki zayıf tepki denemelerine rağmen değer kaybı sürerken, hisse 2 Kasım'da 3,330 TL ile dip seviyeyi görmüştü.

Dip seviyenin görülmesiyle birlikte artan kurumsal ve bireysel talep, hissede yeni bir tavan serisinin önünü açtı.

5 Kasım sabahı itibarıyla hissede işlem hacmi 26,85 milyon lotu aşarken, grafiklerdeki sert düşüş bandı yerini dipten dönüş mumlarına bıraktı.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA KURUMSAL ALICILAR ÖNDE

5 Kasım tarihli saat 10:28 itibarıyla güncel aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, tavandaki alımların ağırlıklı olarak güçlü aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor:

• İlk 5 Alıcı Tarafı: İlk beş kurum toplamda 5.611.805 lotluk alım gerçekleştirdi. Alıcı tarafında zirveyi 1.398.008 lot (yüzde 24,91 pay) ile Yatırım Finansman çekerken; onu 1.395.783 lotla (yüzde 24,87) A1 Capital ve 1.265.115 lotla (yüzde 22,54) Şeker Yatırım izledi. İnfo Yatırım 951 bin 345 lot, Ata Yatırım ise 601 bin 554 lot alımla listeye girdi.

• Satıcı Tarafı ve Net Bakiye: Satış tarafında ilk beş kurumun toplam satışı 3.356.786 lot düzeyinde kaldı. En çok satış yapan aracı kurumlar sırasıyla Ak Yatırım (-941.572 lot), Yapı Kredi Yatırım (-671.005 lot), Midas (-653.412 lot) ve Ziraat Yatırım (-652.611 lot) oldu.

• Pozitif Net Giriş: Alıcı ve satıcı dengesinde ilk beş kurum bazında 2.255.019 lotluk belirgin bir net para girişi oluştu ve işlemlerin tamamı 4,42 TL tavan maliyet seviyesinde gerçekleşti.

Son üç günde taban serisinden tavan serisine dönen KTLEV'de piyasa uzmanları, dipten dönüş hareketlerinin yüksek volatilite barındırdığına ve derin satış baskısından çıkan hisselerde kademeli risk yönetiminin önemine işaret ediyor.

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