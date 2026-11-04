Şirketin olağan genel kurul toplantısında alınan karara göre, 2025 yılı finansal tablolarında net dönem kârı elde edilmiş olmasına karşın hissedarlara kâr payı dağıtılmaması yönündeki yönetim teklifi onaylandı.

KARARIN GEREKÇESİ: SÜREN YATIRIMLAR VE GÜÇLÜ MALİ YAPI

KAP açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri kapsamında hazırlanan tablolarda net dönem kârı bulunduğu teyit edildi. Ancak kâr payı dağıtılmamasının gerekçeleri şu başlıklar altında sıralandı:

• Yatırım Finansmanı İhtiyacı: Şirket bünyesinde devam eden yatırımların henüz tamamlanmamış olması ve bu projelere yönelik finansman ihtiyacının sürmesi.

• Borçluluk Dengesinin Korunması: Şirketin mevcut finansman kaynaklarının yatırımların tamamlanmasına aktarılmasıyla borçluluk seviyesinin yükselmesinin önüne geçilmesi.

• Mali Bünyenin Güçlendirilmesi: Küresel ve yerel piyasa dinamikleri çerçevesinde şirketin özkaynak yapısının ve bilanço likiditesinin güçlü tutulması.

Genel kurulda kabul edilen teklif doğrultusunda, 2025 yılı net kârının şirket bünyesinde bırakılarak devam eden yatırımların finanse edilmesinde kullanılması kararlaştırıldı.

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