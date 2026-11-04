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5 Kasım 2026 Perşembe günü, aralarında bankacılık, otomotiv, perakende, cam ve petrokimya sektörlerinin amiral gemilerinin de yer aldığı çok sayıda şirket 3. çeyrek bilançolarını yatırımcıların bilgisine sunacak.

Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek (9 aylık) finansal sonuçlarının açıklanma maratonu sürüyor.

Piyasalarda özellikle İş Bankası ve Albaraka Türk ile bankacılık kârlılıkları; Ford Otosan ve Tofaş ile otomotiv sektöründeki ihracat ve iç pazar dinamikleri; Petkim ve Şişecam ile sanayi ve maliyet dengeleri; Migros ile de perakende tüketim trendleri yakından takip edilecek.

Takvimde yer alan şirketlerin yanı sıra, net açıklanma tarihi önceden bildirilmemiş diğer şirketlerin de gün içinde veya seans bitiminde finansal raporlarını yayımlaması bekleniyor.

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5 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ FİNANSAL TABLOLARINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Unvanı Hisse Kodu Beklenen Bilanço Tarihi
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 5 Kasım 2026
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK 5 Kasım 2026
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO 5 Kasım 2026
Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. KLKIM 5 Kasım 2026
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) ISCTR 5 Kasım 2026
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. KOTON 5 Kasım 2026
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. AYDEM 5 Kasım 2026
Migros Ticaret A.Ş. MGROS 5 Kasım 2026
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 5 Kasım 2026
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 5 Kasım 2026
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL 5 Kasım 2026

Yayımlanacak üçüncü çeyrek rakamlarının, şirketlerin operasyonel kârlılıkları, marjları ve yıl sonu beklentileri üzerinden hisse bazlı hareketlilikleri artırması öngörülüyor.

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