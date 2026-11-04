Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek (9 aylık) finansal sonuçlarının açıklanma maratonu sürüyor.

Piyasalarda özellikle İş Bankası ve Albaraka Türk ile bankacılık kârlılıkları; Ford Otosan ve Tofaş ile otomotiv sektöründeki ihracat ve iç pazar dinamikleri; Petkim ve Şişecam ile sanayi ve maliyet dengeleri; Migros ile de perakende tüketim trendleri yakından takip edilecek.

Takvimde yer alan şirketlerin yanı sıra, net açıklanma tarihi önceden bildirilmemiş diğer şirketlerin de gün içinde veya seans bitiminde finansal raporlarını yayımlaması bekleniyor.

5 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ FİNANSAL TABLOLARINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Unvanı Hisse Kodu Beklenen Bilanço Tarihi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 5 Kasım 2026 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK 5 Kasım 2026 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO 5 Kasım 2026 Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. KLKIM 5 Kasım 2026 Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) ISCTR 5 Kasım 2026 Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. KOTON 5 Kasım 2026 Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. AYDEM 5 Kasım 2026 Migros Ticaret A.Ş. MGROS 5 Kasım 2026 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 5 Kasım 2026 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 5 Kasım 2026 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL 5 Kasım 2026

Yayımlanacak üçüncü çeyrek rakamlarının, şirketlerin operasyonel kârlılıkları, marjları ve yıl sonu beklentileri üzerinden hisse bazlı hareketlilikleri artırması öngörülüyor.

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