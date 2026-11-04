Tam 36 seanstır her gün taban fiyattan işlem gören ve alıcısız kapanışlarla piyasa genelinde temerrüt endişelerini tetikleyen DSTKF tahtası, yeni işlem gününde sürpriz alımlarla taban serisini sonlandırdı.

Hisselerin tabandan dönüp tavana kilitlenmesi, Borsa İstanbul genelinde risk iştahını tetikleyerek BIST 100 endeksinin yeniden 11 bin puan eşiğini aşmasında kritik bir katalizör işlevi gördü.

Dünkü seansı 76,50 TL seviyesinde kapatan hisseler, güne gelen güçlü alımlarla yüzde 10 prim yaparak tavan seviyesi olan 84,15 TL’ye tırmandı. Saat 10.30 itibarıyla tahtada 120 milyon TL’yi aşan işlem hacmi kaydedildi ve hisse tavanda alıcılı bekleyişe geçti.

Ancak ilerleyen saatlerde tavan hareketi yerini tabana bıraktı. Saat 16:23 itibarıyla hisseler tekrar taban fiyat olan 68,85 lira seviyelerinde kayda geçti.

TASFİYE SÜRECİ VE FON YATIRIMCILARI İÇİN HAYATİ EŞİK

DSTKF tahtasında likiditenin yeniden sağlanması, sadece hisse yatırımcıları için değil, Tera Grubu fonlarında biriken sistemik riskin çözümü açısından da dönüm noktası olarak değerlendiriliyor:

• Fon Tasfiyelerinde Nakit Akışı: Tasfiye memurluğunun yönetimindeki fonların (özellikle TLY fonu) portföyünde en yüksek ağırlığı DSTKF hisseleri oluşturuyor. Tahtada alıcı bulunamaması nedeniyle fon pay sahiplerine geri ödeme yapılamıyordu. Satış imkânının doğması, hak sahiplerine yapılacak nakit dağıtımlarının önünü açıyor.

• Gruptaki Diğer Tahtalar: Daha önce Peker GYO, Manas ve Anel Elektrik tahtalarında taban serileri çözülerek dengeye kavuşmuştu. Buna karşın Tera portföylerinde yer alan Özata Denizcilik, Tehol ve Trhol paylarında taban kilitlenmesi sürüyor. Portföyün en büyük varlığı olan DSTKF’de arz-talep dengesinin kurulması, diğer tahtalardaki çözülme beklentilerini de artırdı.

26 MİLYAR DOLARDAN 500 MİLYON DOLARIN ALTINA

Hissenin geçmiş dönem hareketleri, Borsa İstanbul tarihindeki en sert spekülatif dalgalanmalardan birine sahne oldu:

• Suni Zirve: Spekülatif alımların etkisiyle şirket piyasa değeri bir dönem 26 milyar dolar seviyesine kadar fırlamış; Aselsan’ın ardından Türkiye’nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükselerek BIST’teki en büyük üç bankanın toplam piyasa değerini geride bırakmıştı.

• Temerrüt ve Taban Serisi: Tera Grubu’nun temerrüde düşmesi ve fon ödemelerinin durmasıyla başlayan çöküş sürecinde hisse kesintisiz 36 seans taban oldu; şirketin piyasa değeri dünkü kapanış itibarıyla 500 milyon dolar sınırının altına kadar geriledi.

PİYASA GENELİNDE RAHATLAMA DALGASI

Piyasa uzmanları, taban serisinin piyasa değeri 100-120 milyon dolar seviyelerine inene kadar en az 20 seans daha devam etmesinin beklendiğini, dolayısıyla bugünkü alımların piyasa için büyük bir sürpriz oluşturduğunu belirtiyor.

Kurumsal ve bireysel yatırımcı portföylerini rehin bırakan en büyük likidite kilitlenmesinin çözülmesi, Borsa İstanbul genelinde temerrüt zinciri riskini hafifleterek hisse senetleri geneline yayılan güçlü bir alım dalgası ve moral desteği sağladı.

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