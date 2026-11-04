Açıklanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış genel TÜFE ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,14 artış kaydetti.

Aylık fiyat hareketlerinde özellikle enerji ve gıda gruplarındaki yükselişler ana belirleyici oldu.

ENERJİ KALEMİNDE YÜZDE 4,92’LİK ARTIŞ

Ekim ayında ana harcama ve ürün gruplarının mevsimsellikten arındırılmış seyri incelendiğinde en belirgin fiyat artışı enerji grubunda kaydedildi.

Enerji endeksi aylık bazda yüzde 4,92 yükselerek alt kalemler arasındaki en yüksek artış oranına ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış diğer temel gruplardaki aylık değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Yüzde 2,81 artış

• Hizmet Sektörü: Yüzde 2,21 artış

• Enerji ve Gıda Dışı Mallar: Yüzde 0,65 artış

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE ILIMLI SEYİR

Manşet verilerdeki enerji ve gıda baskısına karşın, çekirdek enflasyon göstergeleri ekim ayında daha sınırlı bir artış patikası sergiledi.

• İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE (B Göstergesi): Ekimde aylık bazda yüzde 1,65 arttı.

• Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE (C Göstergesi): Ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,64 yükseldi.

Veriler, mal ve hizmet sepetinde enerji ile gıda dışındaki temel kalemlerde aylık fiyat artış hızının manşet seviyenin altında kaldığını ortaya koydu.