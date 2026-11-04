Şirket yönetimi, küresel bellek fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki çeyreklerde de süreceğini vurgularken, artışların tüketici fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyıp yansımayacağı sorusu teknoloji ve finans dünyasında geniş yankı buldu.

YÖNETİMDEN "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ" FİYAT BASKISI VURGUSU

Finansal sonuçların değerlendirildiği toplantıda tepe yöneticiler maliyet baskısına odaklandı:

• John Ternus: Mevcut bellek fiyatlarını "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Aralık ayında kapanacak çeyrekte maliyetlerin daha da yükseleceğini belirten Ternus, çeşitli dengeleyici unsurlar devrede olsa bile sonraki dönemlerde de artış eğiliminin sürmesini beklediklerini aktardı.

• Finans Direktörü (CFO) Kevan Parekh: Bellek harcamalarının şirket operasyonlarında bir pürüz oluşturmaya devam edeceğine işaret ederek, "Bellek maliyetlerinin bizim için sorun olmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ: FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK Mİ?

Bank of America analisti Wamsi Mohan’ın, bellek tedarik stratejisinde bir revizyon yapılıp yapılmadığı ve maliyet baskısının nihai tüketici fiyatlarını yukarı çekmeye devam edip etmeyeceği sorusu üzerine operasyon ve finans kanadından detaylar paylaşıldı:

• Tedarik ve Dengeleme Stratejisi: Operasyon Direktörü Sabih Khan tedarikçi taahhütlerini yönetmeye odaklandıklarını belirtirken, Kevan Parekh bellek haricindeki diğer bileşenlerin maliyetlerini aşağı çekmeye çalıştıklarını ve geçmiş dönemden devreden stokların şirkete geçici bir tampon sağladığını açıkladı.

• Kademeli Fiyat Artışları: Şirketin fiyat düzenlemelerine isteksizce başvurduğunu kaydeden Parekh, ilk fiyat ayarlamalarının haziran ayında iPad ve Mac serisiyle başladığını, eylül ayında ise iPhone ailesine yansıtıldığını hatırlattı.

YENİ ZAM İÇİN KESİN TARİH VERİLMEDİ, İHTİMAL MASADA

Apple yönetimi toplantı kapsamında doğrudan yeni bir zam takvimi açıklamadı. Fiyatlandırma politikalarında ürün kârlılığı, brüt marjlar ve pazar dengelerinin kısa ile uzun vadeli projeksiyonlarla incelendiği bildirildi.

Buna karşın, haziran ve eylül aylarında yapılan fiyat revizyonlarının ana gerekçesi olarak bellek giderlerinin gösterilmiş olması ve yönetimin bu maliyet eğrisinin yukarı yönde kalacağını teyit etmesi, iPhone, Mac ve iPad modellerinde yeni bir fiyat artışı dalgasının masada kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: CNBC-e