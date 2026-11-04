İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi. Yaklaşık 850 bin üyesi bulunan odanın 22'nci dönem seçimlerinde 270 meclis üyesinin 251'inin oyunu alan Avdagiç, üçüncü kez başkanlık görevine getirildi. Rakipsiz girdiği seçimde kendi dönemindeki en yüksek oy sayısına ulaşan Avdagiç, dört yıl daha İTO Başkanlığı görevini sürdürecek.

ŞEKİB AVDAGİÇ 251 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

İstanbul Ticaret Odasının 22'nci dönem yönetimini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimler, 4 Kasım 2026 tarihinde İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında yapıldı.

Odanın 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, saat 09.00 ile 12.00 arasında oy kullandı.

Tek aday olarak seçime katılan Şekib Avdagiç, 251 oy alarak yeniden İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Böylece Avdagiç, 2018 yılında başladığı başkanlık görevinde üçüncü dönemine girdi.

İTO'NUN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Seçimlerin ardından Şekib Avdagiç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Şekib Avdagiç – Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Özer

Ali Tutuk

Bahadır Yaşık

Davut Tolga Batallı

Ercan Özboyacı

Gıyasettin Eyyüpkoca

İbrahim Doğan Salman

Murat Hazıroğlu

Yakup Köç

Zeki Akbal

Önceki yönetimde bulunan Mehmet Develioğlu, Münür Üstün ve Sami Salih Atılgan yeni dönem listesinde yer almadı.

Ali Tutuk, Davut Tolga Batallı ve Ercan Özboyacı ise yönetim kuruluna katılan yeni isimler oldu.

AVDAGİÇ'TEN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şekib Avdagiç, İTO üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Önümüzdeki dört yıllık dönemde üretim, ihracat ve istihdama yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Avdagiç, İstanbul iş dünyasının ulusal ve küresel ekonomideki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Avdagiç, yeni döneme ilişkin açıklamasında, "Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız" dedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE KAÇ OY ALMIŞTI?

Şekib Avdagiç'in İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerinde aldığı oy sayıları şöyle;

2018: 226 oy

226 oy 2022: 184 oy

184 oy 2026: 251 oy

Avdagiç, 2018 yılında tek aday olarak katıldığı seçimde 226 oy alarak ilk kez İTO Başkanı seçilmişti.

2022 yılında ise Atilla Bingöl ile yarışmış ve 184 oyla yeniden başkanlığa getirilmişti.

2026 seçimlerinde aldığı 251 oy, Avdagiç'in başkanlık dönemindeki en yüksek oy sayısı olarak kaydedildi.

İSTANBUL TİCARET ODASININ KAÇ ÜYESİ VAR?

1882 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası, 850 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası konumunda bulunuyor.

İTO üyeleri, Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 29'unu, toplam vergi gelirlerinin yarısından fazlasını ve dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Şekib Avdagiç, 144 yıllık geçmişe sahip odanın 24'üncü başkanı olarak görevini sürdürüyor.