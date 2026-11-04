Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasıyla satın alabilecekleri araçlara ilişkin 2027 yılı fiyat sınırı için yeni hesaplama yapıldı. Yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının uygulanması halinde, 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olan üst limit yaklaşık 800 bin TL artarak 3 milyon 673 bin 706 TL'ye ulaşacak. Yeni tutarın 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması beklenirken araç alımında yüzde 40 yerlilik şartı devam ediyor.

2027 ENGELLİ ARAÇ ÖTV MUAFİYET LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2027 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla engelli araçlarında uygulanacak yeni fiyat sınırı da gündeme geldi.

Mevcut tutar üzerinden yapılan hesaplama şöyle;

2026 yılı ÖTV muafiyet limiti: 2.873.900 TL

2.873.900 TL Yeniden değerleme oranı: Yüzde 27,83

Yüzde 27,83 Hesaplanan artış: Yaklaşık 799.806 TL

Yaklaşık 799.806 TL 2027 yılı için hesaplanan limit: Yaklaşık 3.673.706 TL

Yeni limitin kesinleşmesi için ilgili resmi düzenlemenin yayımlanması gerekiyor. Belirtilen tutar, 4 Kasım 2026 itibarıyla yürürlükteki araç alım sınırı değil.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK?

Engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla satın alabilecekleri araçlarda fiyat sınırının yanı sıra yerlilik şartı da uygulanıyor.

Mevzuata göre araçların yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor.

2027 yılı için hesaplanan 3 milyon 673 bin 706 TL'lik sınırın geçerli olması halinde, vergiler dahil satış bedeli bu sınırı aşmayan ve yerlilik koşulunu karşılayan araçlar istisna kapsamında değerlendirilebilecek.

Ancak araçların marka, model ve donanım seviyesine göre fiyatları ile yerli katkı oranları değişebiliyor. Bu nedenle 2027 yılında alınabilecek kesin model listesinin, güncel fiyatlar ve üreticilerin yerlilik bilgileri üzerinden belirlenmesi gerekiyor.

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ SATIN ALABİLİYOR?

Mevzuata göre yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, gerekli koşulları karşılayan araçları ÖTV istisnasıyla satın alabiliyor.

Bunun yanında, engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırarak aracı kendisi kullanacak kişiler de mevzuatta belirtilen koşullarla istisnadan yararlanabiliyor.

Ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan ve bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireyler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Bu grupta istisna uygulanabilmesi için ortopedik engel oranının ve sürücü belgesi alamama durumunun gerekli sağlık kurulu belgeleriyle tespit edilmesi gerekiyor.

ENGELLİ ARACI KAÇ YILDA BİR ALINABİLİYOR?

ÖTV istisnasıyla araç satın alma hakkı mevcut düzenlemeye göre 10 yılda bir kullanılabiliyor.

Ancak bu süre, aracın satışına ilişkin vergi koşullarıyla aynı değil.

İstisna kapsamında satın alınan aracın ilk alım tarihinden itibaren beş yıl geçmeden, istisnadan yararlanma hakkı bulunmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda ÖTV yükümlülüğü doğabiliyor.

Dolayısıyla aracın satılabilmesi ile yeni bir aracın ÖTV istisnasıyla alınabilmesi farklı kurallara tabi.

ENGELLİ ARACI PERT OLURSA YENİDEN ÖTV'SİZ ARAÇ ALINABİLİR Mİ?

ÖTV istisnasıyla satın alınan aracın deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi ve mevzuata uygun şekilde hurdaya çıkarılması durumunda 10 yıllık süre dolmadan yeni araç alımında istisnadan yararlanılabiliyor.

Ancak yalnızca sigorta şirketinin aracı pert olarak değerlendirmesi yeterli olmayabilir. Yeniden istisnadan yararlanabilmek için ilgili hurdaya çıkarma koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

ENGELLİ ARAÇ SAHİBİ VEFAT EDERSE NE OLUR?

ÖTV istisnasıyla alınan bir aracın sahibinin vefat etmesi halinde araç, yasal mirasçılara intikal edebiliyor.

Aracın mirasçılar adına veraset yoluyla tescil edilmesinde ÖTV aranmıyor.

Bununla birlikte aracın tek bir mirasçıya geçirilmesi veya üçüncü kişilere satılması durumunda, mirasın kapsamına ve aracın ilk alım tarihine göre farklı vergisel koşullar uygulanabiliyor.

Bu nedenle miras yoluyla intikal ile satış ve devir işlemlerinin ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.