Yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı şirkette 4 bine kadar çalışanın işini kaybedebileceği belirtilirken yönetim, 2029 yılına kadar yıllık 800 milyon sterlin tasarruf hedefliyor.

VİRGİN MEDİA O2'DE 4 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA GÜNDEMDE

ABD merkezli Liberty Global ile İspanyol Telefónica'nın ortak kontrolündeki Virgin Media O2, 3 Kasım 2026'da yeni stratejisini açıkladı. Şirket, 2029 yılına kadar yıllık 800 milyon sterlin tasarruf sağlamayı planlıyor. Bu tutarın 300 milyon sterlinlik bölümünün çalışanlara yönelik giderlerin azaltılmasıyla elde edilmesi hedefleniyor.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre yeniden yapılanma kapsamında 4 bine kadar çalışanın işten çıkarılması gündemde. Ancak şirket, personel azaltımını doğrulamasına rağmen işten çıkarılacak kişi sayısına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan şirkette personel giderlerinin önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 30 azaltılması hedefleniyor. Bu oranın çalışan sayısında yüzde 30'luk kesin bir düşüş anlamına gelmediği, tasarrufun farklı organizasyonel önlemlerle de sağlanabileceği belirtiliyor.

22 MİLYAR STERLİNLİK BORÇ VE MÜŞTERİ KAYIPLARI BASKI YARATIYOR

Virgin Media O2'nin yeniden yapılanma kararında yaklaşık 22 milyar sterlinlik borç yükü ve artan rekabet önemli rol oynuyor. İngiltere'de daha düşük fiyatlarla hizmet sunan alternatif fiber internet sağlayıcılarının büyümesi, şirketin geniş bant internet pazarındaki konumunu zorluyor.

Yüksek borçlanma maliyetleri ve altyapı yatırımlarının finansmanı da şirket üzerindeki baskıyı artırıyor. Yönetim, tasarruf programıyla nakit yaratma kapasitesini güçlendirmeyi, kârlılığı artırmayı ve borçluluğu azaltmayı amaçlıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MÜŞTERİ KAYIPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçları, müşteri kayıplarını ve gelirlerdeki gerilemeyi ortaya koydu. Temmuz-eylül döneminde Virgin Media O2'nin sabit hat müşteri sayısı 23 bin 300, mobil bağlantı sayısı ise 49 bin 800 azaldı.

Şirketin üç aylık hizmet gelirleri, karşılaştırılabilir bazda yüzde 3,5 düşerek yaklaşık 2 milyar 37 milyon sterline geriledi. Düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 2,6 azalışla 995,2 milyon sterlin oldu.

FİBER YATIRIMLARINDA STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Virgin Media O2, artan rekabet ve yatırım maliyetleri nedeniyle mevcut kablo şebekesini tamamen fiber altyapıya dönüştürmeye yönelik bazı yatırım planlarını durdurma kararı aldı.

Şirket, bundan sonraki süreçte daha kısa sürede finansal getiri sağlayabilecek projelere öncelik vermeyi planlıyor. Mevcut şebekede hız artırımı ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ise devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca şirket, kendi altyapısının ulaşmadığı bölgelerde diğer operatörlerin ağlarından yararlanabileceği toptan erişim anlaşmalarını da değerlendiriyor.

YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYONLA TASARRUF HEDEFLENİYOR

Yeniden yapılanma programının önemli ayaklarından biri de yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması olacak. Müşteri hizmetleri, şebeke planlaması, arıza yönetimi ve kişiye özel tekliflerin hazırlanması gibi alanlarda otomasyonun artırılması planlanıyor.

Virgin Media O2, 2027 yılında yıllık yaklaşık 400 milyon sterlin tasarruf seviyesine ulaşmayı, 2029 yılına kadar ise bu tutarı 800 milyon sterline çıkarmayı hedefliyor.

İşten çıkarma önerilerinin çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelere bağlı olduğu belirtilirken yeniden yapılanmanın çalışan sayısına kesin etkisinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.