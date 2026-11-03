Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Kasım 2026 Enflasyon Bülteni’ni yayımladı. Raporda, yıllık enflasyon yüzde 29,77, aylık enflasyon yüzde 2,58 olarak değerlendirilirken asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 7 bin 726 TL’ye ulaştığı belirtildi.

DİSK-AR: ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMA FİYATLARIN DÜŞTÜĞÜ ANLAMINA GELMİYOR

DİSK-AR’ın bülteninde, ekim ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,77, aylık enflasyonun yüzde 2,58 olduğu kaydedildi. Yılbaşından bu yana fiyatlardaki artış ise yüzde 27,52 olarak gerçekleşti.

Raporda, enflasyonun artış hızındaki yavaşlamanın fiyatların gerilediği anlamına gelmediği vurgulandı. Yüksek enflasyonun özellikle işçilerin ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü aşındırmaya devam ettiği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON KARŞISINDAKİ KAYBI 7 BİN 726 TL

Bültende öne çıkan başlıklardan biri de asgari ücretin satın alma gücündeki kayıp oldu. DİSK-AR, ekim ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 7 bin 726 TL’ye ulaştığını bildirdi.

Raporda, fiyat artışlarının uzun vadeli etkisine de dikkat çekildi. Buna göre 2005 yılına kıyasla genel fiyat seviyesi 37,2 katına, gıda fiyatları ise 55,1 katına çıktı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ekim ayında harcama grupları arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu kategori yüzde 48,86 ile eğitim oldu.

Aylık bazda ise giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 12,58, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 3,50 yükseldi.

DAR GELİRLİ HANELERİN BÜTÇESİNDE GIDANIN PAYI DAHA YÜKSEK

DİSK-AR, enflasyonun farklı gelir gruplarını aynı ölçüde etkilemediğine dikkat çekti. Rapora göre en düşük gelirli yüzde 20’lik kesim toplam gelirin yalnızca yüzde 6,4’ünü elde ederken harcamalarının yüzde 29,2’sini gıdaya ayırıyor.

En yüksek gelirli yüzde 20’lik kesim ise toplam gelirin yüzde 48’ini alıyor. Bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor.

Raporda, artan kira, konut ve ulaşım giderlerinin düşük gelirli haneler üzerindeki baskıyı artırdığı, bu durumun söz konusu haneleri gıda harcamalarını azaltmaya yönelttiği belirtildi.

DİSK-AR’DAN TÜİK’E MADDE FİYAT LİSTESİ ELEŞTİRİSİ

Bültende TÜİK’in Haziran 2022’den bu yana madde fiyat listesini yayımlamaması da eleştirildi. DİSK-AR, yargı kararına rağmen listenin açıklanmadığını belirterek resmi enflasyon verilerinin şeffaflığına ilişkin eleştirilerini yineledi.

Öte yandan DİSK-AR, Ücret Kayıpları Araştırması’nın 6 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.