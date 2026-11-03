Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), 2026 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar 681 milyon 363 bin TL net kâr açıkladı.

Şirketin finansal sonuçlarının ardından İş Yatırım ve Gedik Yatırım, ENJSA hisseleri için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı. İki aracı kurumun açıkladığı hedef fiyatlar, mevcut hisse fiyatına göre yüzde 54 ile yüzde 79 arasında prim potansiyeline işaret etti.

ENJSA'NIN 9 AYLIK NET KÂRI 6,6 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Enerjisa Enerji, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 6 milyar 681 milyon 363 bin TL net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 577 milyon 610 bin TL net kâr açıklamıştı.

Şirketin net dönem kârı yüzde 1057 artmış oldu.

Şirketin üçüncü çeyrekteki net dönem kârı ise 3 milyar 782 milyon 710 bin TL olarak gerçekleşti.

Açıklanan finansal sonuçlara göre Enerjisa'nın hasılatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalırken esas faaliyet kârı yüzde 11 arttı. Şirketin özkaynakları ise çeyreklik dönemde yüzde 4 yükseldi.

İŞ YATIRIM ENJSA İÇİN HEDEF FİYATINI AÇIKLADI

İş Yatırım, Enerjisa Enerji hisseleri için hedef fiyatını 174 TL olarak belirlerken tavsiyesini “al” yönünde sürdürdü.

3 Kasım 2026 tarihli değerlendirmede, 112,90 TL seviyesindeki son fiyat baz alındığında ENJSA hisseleri için yüzde 54,11 prim potansiyeli hesaplandı.

İş Yatırım Değer Hedef fiyat 174,00 TL Son fiyat 112,90 TL Tavsiye Al Prim potansiyeli %54,11 Açıklanma tarihi 3 Kasım 2026

GEDİK YATIRIM'DAN ENJSA İÇİN 202,40 TL HEDEF FİYAT

Gedik Yatırım ise Enerjisa Enerji hisseleri için hedef fiyatını 202,40 TL olarak açıkladı. Kurumun tavsiyesi “endeks üstü getiri” oldu.

112,90 TL'lik son fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı yüzde 79,27 prim potansiyeline işaret etti.

Gedik Yatırım Değer Hedef fiyat 202,40 TL Son fiyat 112,90 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %79,27 Açıklanma tarihi 3 Kasım 2026

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