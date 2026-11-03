Avrupa otomotiv sektöründe süregelen talep daralması ve artan üretim maliyetleri, kıtanın sanayi devlerini sert küçülme kararları almaya zorluyor.

Schaeffler, Avrupa genelinde 3 bin 460 çalışanının işine son vereceğini ve Almanya'daki 4 tesisini tamamen kapatacağını açıkladı.

2028 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Açıklanan plana göre kaldırılacak 3 bin 460 pozisyonun 2 bin 660'ı doğrudan Almanya'daki operasyonları kapsıyor.

Şirket yönetimi karara gerekçe olarak; Almanya’daki yüksek işçilik maliyetlerini ve organizasyonel yapıyı hantallaştıran çok kademeli yönetim basamaklarını işaret etti.

İşten çıkarma sürecinin 2027 yılı içerisinde kademeli olarak başlatılması ve en geç 2028 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çalışan temsilcileriyle masaya oturularak kıdem tazminatı paketlerinin müzakere edileceği bildirilirken, şirketin Almanya'da eylül sonu itibarıyla yaklaşık 32 bin kişilik istihdamı bulunuyor.

KAPATILACAK TESİSLER VE ŞİRKETİN YENİ ROTASI

Dönüşüm programı yalnızca kadro daralmasıyla sınırlı kalmayacak; doğrudan üretim merkezlerini de etkileyecek:

• Berlin: Elektrikli araç Ar-Ge merkezi kepenk indirecek.

• Dortmund, Morbach ve Schwalbach: İçten yanmalı motor teknolojilerine odaklanan üretim tesisleri tamamen tasfiye edilecek.

Geleneksel otomotivdeki daralmayı aşmak isteyen Schaeffler, kaynaklarını savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yüksek katma değerli ve büyüyen sektörlere kaydırmayı hedefliyor.

300 MİLYON EUROLUK KALICI TASARRUF HESABI

Şirket, yeniden yapılanmanın tek seferlik faturasının 480 milyon euro olacağını öngörüyor. Buna karşın planın hayata geçirilmesiyle 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon euro kalıcı tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Finansal tablolara yansıyan baskı da kararın arkasındaki gerekçeyi ortaya koyuyor: Üçüncü çeyrekte 5,8 milyar euro gelir elde eden Schaeffler'in faaliyet kârı yüzde 7,2 azalışla 245 milyon euroya, kâr marjı ise yüzde 4,2 seviyesine geriledi.

SENDİKA VE İŞ KONSEYİNDEN SERT TEPKİ

Küçülme hamlesi çalışan kanadında tepkiyle karşılandı. IG Metall Sendikası Temsilcisi Thomas Höhn, önceki tasarruf paketlerinin yaraları henüz sarılmamışken yeni kesintilere gidilmesini eleştirdi.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein ise kesintilerde ısrarla Alman fabrikalarının hedef alınmasının yönetimin "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle tezat oluşturduğunu vurguladı. Öte yandan yönetimin, çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir dayanışma modeli talep ettiği de kaydedildi.