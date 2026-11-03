Sermaye piyasalarını sarsan geniş kapsamlı fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ergun'un, borsada işlem gören bir şirket hissesinin pay repo işlemlerine dahil edilmesini geciktirdiği ve sürecin hızlandırılması karşılığında menfaat sağladığı öne sürüldü.

"NORMALDE HEMEN AÇILMASI GEREKEN HİSSE BEKLETİLDİ"

Savcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında yer alan tespitlere göre olağan piyasa işleyişinde BIST 30 ve BIST 50 endekslerinde yer alan (Yıldız Pazar'da işlem gören) hisselerin vakit kaybetmeksizin pay repoya açılması gerekiyor.

Ancak Destek Faktoring paylarının BIST 50 endeksine girmesine rağmen repoya açılma sürecinin askıya alındığı belirlendi.

Sevk yazısında, sürecin uzatılması ve daha fazla bekletilmemesi amacıyla Ergun'a rüşvet verildiği yönündeki iddialara şu ifadelerle yer verildi:

"Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir."

BEYANLAR UYUMLU BULUNDU, ADLİ KONTROL YETERSİZ GÖRÜLDÜ

Dosyada yer alan tanık ve diğer şüpheli ifadelerinin birbiriyle tutarlı olduğuna işaret eden savcılık; hissenin pay repoya konu edilmesinin askıya alınmış olmasının atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturduğunu kaydetti.

Şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin sürdüğü, mevcut aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve suçun yasada öngörülen ceza üst haddi dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı belirtildi.

Mahkemece sorgusu tamamlanan eski Borsa Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.