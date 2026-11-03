Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı 2026 yılı üçüncü çeyrek raporu, küresel altın piyasasında dikkat çeken bir ayrışmayı ortaya koydu. Türkiye'de yatırım amaçlı külçe ve sikke altın talebi üç ayda yüzde 39 gerilerken merkez bankalarının altın alımları hızlandı. Küresel ölçekte bireysel yatırımcılar daha temkinli hareket ederken merkez bankaları ve altın borsa yatırım fonları güçlü talep gösterdi.

TÜRKİYE'DE FİZİKİ ALTIN TALEBİ ÜÇ AYDA YÜZDE 39 AZALDI

Dünya Altın Konseyi'nin 3 Kasım 2026'da yayımladığı rapora göre Türkiye'de külçe ve sikke altın talebi, 2026'nın ikinci çeyreğindeki 20,7 ton seviyesinden üçüncü çeyrekte 12,6 tona geriledi. Böylece çeyreklik bazda yüzde 39 düşüş yaşandı. Talep, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12 azaldı.

Yılın ilk aylarında yüksek fiyatlardan altın alan yatırımcıların üçüncü çeyrekte yeni alımlarını sınırladığı görüldü. Ağustos ayındaki fiyat yükselişi kâr satışlarını beraberinde getirirken eylül sonunda yaşanan fiyat gerilemesiyle fiziki altına ilgi yeniden canlanmaya başladı.

Üçüncü çeyrekteki düşüşe rağmen Türkiye'de yılın ilk dokuz ayında toplam külçe ve sikke altın talebi 59 tona ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 daha yüksek gerçekleşti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI HIZLANDI

Bireysel yatırımcıların aksine merkez bankaları üçüncü çeyrekte altın alımlarını artırdı. Merkez bankaları ve diğer resmî kuruluşların net altın alımları temmuz-eylül döneminde 321 tona ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış gösterdi.

Söz konusu alım miktarı, 2024 yılının son çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek çeyreklik seviye oldu.

Merkez bankalarının 2026'nın ocak-eylül dönemindeki toplam net altın alımları ise 675 tona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış yaşandı. Rezervlerin çeşitlendirilmesi ve finansal risklere karşı korunma isteği, merkez bankalarının altın talebini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Fiziki altına dayalı borsa yatırım fonları da üçüncü çeyrekte yeniden güçlü girişler kaydetti. İkinci çeyrekte yaşanan çıkışların ardından fonlara 211 tonluk net altın girişi gerçekleşti.

Bu girişlerin parasal karşılığı yaklaşık 31 milyar dolar olurken fonların toplam altın varlıkları 4 bin 256 tonla rekor seviyeye yükseldi.

KÜRESEL KÜLÇE VE SİKKE ALTIN TALEBİ GERİLEDİ

Dünya genelinde yatırım amaçlı külçe ve sikke altın talebi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 268 tona düştü.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve yüksek faiz beklentileri, bireysel yatırımcıların yeni alımlarını sınırlayan faktörler arasında gösterildi.

Ülkelere göre talep incelendiğinde Çin'de farklı bir tablo ortaya çıktı. Çin'in külçe ve sikke altın talebi yıllık bazda yüzde 7 artarak 79 tona ulaştı. Ülkede yılın ilk dokuz aylık dönemindeki toplam talep ise 393 tonla rekor kırdı. Yerel tahvil getirilerindeki düşüş ve hisse piyasasındaki zayıflık, yatırımcıların altına yönelmesini destekledi.

Hindistan'da ise yatırım amaçlı fiziki altın talebi yüzde 40 azalarak 55 tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 91,6 ton seviyesindeydi. Fiyat hareketlerinin yanı sıra festival dönemine yönelik bazı alımların bu yılın son çeyreğine kayması da düşüşte etkili oldu.

Yüksek altın fiyatları mücevher sektöründeki talebi de baskıladı. Küresel altın takı tüketimi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 313 tona geriledi.

Bu miktar, Dünya Altın Konseyi'nin veri serisinde kaydedilen en düşük üçüncü çeyrek tüketimi oldu.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ALTIN TALEBİ ARTTI

Mücevher ve yatırım amaçlı fiziki altın talebindeki gerilemeye karşın teknoloji sektöründe yükseliş yaşandı. Teknolojide kullanılan altın miktarı yüzde 3 artarak yaklaşık 85 tona ulaştı.

Özellikle yapay zekâ bağlantılı elektronik üretimindeki büyüme, yüksek altın fiyatlarının talep üzerindeki sınırlayıcı etkisini dengeleyen unsurlardan biri oldu.

ALTIN ÜRETİMİNDE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK REKORU

Dünya genelinde madenlerden çıkarılan altın miktarı üçüncü çeyrekte yüzde 3 artarak 1.071 tona yükseldi. Böylece üçüncü çeyrek bazında üretim rekoru kırıldı.

Buna karşılık geri dönüştürülen altın miktarı yüzde 8 azalarak 314 tona geriledi. Yüksek fiyatlara rağmen geri dönüşüm miktarında beklenen artışın gerçekleşmemesi dikkat çekti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ 2026 BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Dünya Altın Konseyi, 2026 yılının tamamına ilişkin yatırım talebi büyüme beklentisini de aşağı yönlü güncelledi. Daha önce 400 tonluk artış öngören Konsey, beklentisini yaklaşık 200 tona indirdi.

Buna karşılık merkez bankalarının 2026 yılı altın alımlarının en azından 2025 seviyesine ulaşabileceği değerlendirildi.

Üçüncü çeyrek verileri, altın piyasasında bireysel yatırımcıların daha temkinli hareket ettiğini, merkez bankaları ve büyük fonların ise alımlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

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