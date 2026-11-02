Cuma gününü 6 milyon 350 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, seans sonunda yüzde 1,2 azalışla 6 milyon 272 bin liraya indi.

Günün ilk saatlerinden itibaren dalgalı bir seyir izleyen altın piyasasında işlem aralığı şu şekilde kaydedildi:

• En Düşük Fiyat: 6 milyon 250 bin TL

• En Yüksek Fiyat: 6 milyon 320 bin TL

• Kapanış Fiyatı: 6 milyon 272 bin TL

İŞLEM HACMİ 9,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP bünyesinde gün boyunca gerçekleştirilen altın işlemlerinin toplam parasal karşılığı 9 milyar 548 milyon 681 bin 952 TL oldu.

Seans süresince el değiştiren fiziksel altın miktarı ise 1.523,35 kilogram olarak gerçekleşti.

Gümüş ve platin gibi diğer kıymetli madenlerin de dâhil olduğu tüm metallerdeki toplam piyasa işlem hacmi ise 9 milyar 615 milyon 286 bin 476 TL seviyesine ulaştı.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün seansında altın piyasasında hacim bazında öne çıkan ve en yüksek işlem trafiğini yöneten ilk beş kurum şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Zirve Değerli Madenler

• Çakmakçı Kıymetli Madenler