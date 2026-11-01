Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert kayıpların ardından ekonomist Robin J. Brooks'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Petrol fiyatlarıyla değerli metaller arasındaki ilişkiyi inceleyen Brooks, Brent petrolde yüzde 10'luk yükselişin altın fiyatlarında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8'lik düşüşle ilişkili olabileceğini hesapladı. Ancak ünlü ekonomist, piyasalarda savaş riskinin büyük ölçüde fiyatlandığını belirterek olası kayıpların hesaplamaların işaret ettiğinden daha sınırlı kalabileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE PETROL UYARISI

Ekonomist Robin J. Brooks, 1 Kasım 2026 tarihli analizinde, İran ile yeniden sıcak çatışma yaşanması ihtimalinin finansal piyasalardaki etkilerini değerlendirdi.

Brooks'a göre, jeopolitik risklerin fiyatlara en belirgin yansıdığı alanlardan biri petrol piyasası oldu.

Brent petrolün, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu dönemde görülen yüksek seviyelere yeniden ulaştığını belirten ekonomist, buna karşılık Basra Körfezi'ndeki petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere döndüğüne dikkat çekti.

Brent petrolün adil değerini varil başına yaklaşık 90 dolar olarak değerlendiren Brooks, mevcut fiyatlarda 25 doların üzerinde savaş risk primi bulunduğunu hesapladı.

PETROL YÜZDE 10 YÜKSELİRSE ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR DÜŞEBİLİR?

Brooks, ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerini inceleyerek petrol ile altın ve gümüş arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Ekonomistin hesaplamalarına göre Brent petrolün yakın vadeli kontratlarında yaşanabilecek yüzde 10'luk yükseliş, şu fiyat değişimleriyle ilişkili:

Altın: Yüzde 4 düşüş

Yüzde 4 düşüş Gümüş: Yüzde 8 düşüş

Söz konusu oranlar kesinleşmiş fiyat tahminleri değil, geçmiş fiyat hareketlerinden elde edilen koşullu senaryo sonuçları olarak öne çıkıyor.

Brooks, İran savaşı başladığından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişlerin altın ve gümüşte satış baskısıyla birlikte görüldüğünü ifade etti.

ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Değerli metaller, ekim ayının son işlem gününde sert kayıplar yaşadı.

Brooks'un analizinde yer verdiği verilere göre, 30 Ekim Cuma günü altın yüzde 3,7 değer kaybederek yıl içinde ilk kez belirgin şekilde 4 bin dolar seviyesinin altına indi.

Aynı gün gümüş fiyatlarında ise yüzde 5,9'luk düşüş yaşandı.

Brooks, son dönemdeki fiyat hareketlerinin petrol ile değerli metaller arasında gözlenen negatif korelasyonla uyumlu olduğunu belirtti.

1 Kasım 2026 güncel altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş türü Alış Satış Ons Altın 3.862,32 dolar 3.876,42 dolar Gram Altın 6.201,79 TL 6.224,43 TL Çeyrek Altın 10.232,95 TL 10.270,30 TL Ons Gümüş 48,6654 dolar 49,1570 dolar Gram Gümüş 78,0937 TL 78,8825 TL

EKONOMİSTTEN DÜŞÜŞ TAHMİNLERİNE İLİŞKİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

Brooks, hesaplamalarda ortaya çıkan yüzde 4 ve yüzde 8'lik kayıpların gerçekte yaşanabilecek düşüşleri olduğundan büyük gösterebileceğini vurguladı.

Ekonomist bu değerlendirmesini iki nedene dayandırdı.İlk olarak, petrol fiyatlarında zaten yüksek bir jeopolitik risk primi bulunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10'luk yeni bir yükseliş yaşanmasını düşük olasılıklı gördüğünü ifade etti.

İkinci olarak, hesaplamalarda altın ve gümüşün petrol fiyatlarına karşı özellikle hassas hareket ettiği ekim ayının son iki haftasının kullanıldığını belirtti.

Dolayısıyla hesaplanan kayıp oranlarının, savaşın başlangıcından bu yana görülen ortalama fiyat duyarlılığının üzerinde olabileceğini değerlendirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?

Brooks, İran savaşının şubat ayında başlamasının piyasalar açısından beklenmedik bir olay olduğunu, ancak yeni hava saldırıları ihtimalinin artık büyük ölçüde fiyatlandığını ifade etti.

Bu nedenle yılın başında değerli metallerde yaşanan sert satışların aynı ölçüde tekrarlanmasını düşük ihtimal olarak değerlendirdi.

Ekonomiste göre jeopolitik belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki risk priminin çözülmesi halinde altın ve gümüş yeniden toparlanabilir.

Bununla birlikte petrol ve değerli metaller arasındaki geçmiş fiyat ilişkisi, gelecekte de aynı büyüklükte hareketler yaşanacağını garanti etmiyor.