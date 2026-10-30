Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar ile düğün ve birikim amaçlı alım-satım yapacak vatandaşlar, haftanın son işlem gününde serbest piyasadaki güncel rakamları mercek altına aldı.

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.991,96 dolar bandında dengelenirken, yurt içinde gram altın 6.414,32 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yatırımcıların ve hediye amaçlı alıcıların en çok ilgi gösterdiği çeyrek altın ise 10.536,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.

30 EKİM 2026 GÜNCEL GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın kritik eşiklerde hareket ederken, iç piyasada 30 Ekim 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

• Ons altın satış fiyatı: 3.991,96 dolar

• Gram altın satış fiyatı: 6.414,32 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.536,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 21.064,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 42.399,85 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.993,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 106.324,79 TL

Ekonomi çevreleri, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin ons altın üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtirken; serbest piyasa ile Kapalıçarşı makasının gün içindeki yoğunluğa ve döviz hareketliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini vurguluyor.