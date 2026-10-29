Güvenli liman arayışındaki tasarruf sahipleri ile düğün ve hediyelik hazırlığında olan vatandaşlar, Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki son verileri yakından izliyor.

Küresel merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin yönlendirmeleri ve jeopolitik gelişmelerin desteğiyle uluslararası piyasalarda ons altın 4.037,33 dolar düzeyinden alıcı buluyor.

Dış piyasadaki bu dirençli duruş, doğrudan iç piyasa fiyatlamalarına da yansıyor.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK SEVİYELERİ

Ons tarafındaki seyre paralel olarak yurt içinde gram altın 6.471,47 TL seviyesinden güne başladı.

Yatırımcının en çok rağbet gösterdiği türlerin başında gelen çeyrek altın 10.623,00 TL, yarım altın ise 21.240,00 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Uzun vadeli birikim amacıyla tercih edilen Cumhuriyet altını 42.340,00 TL, Gremse altın ise 106.324,79 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor.

Piyasa uzmanları; gün içinde açıklanacak küresel makroekonomik verilerin, enflasyon dinamiklerinin ve parite dalgalanmalarının gün boyu fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor.