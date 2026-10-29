Londra merkezli küresel aracı kurum Sucden Financial tarafından yayımlanan son çeyrek metal raporuna göre faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesi, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve güçlenen dolar endeksi, değerli metallerde yıl sonuna kadar kritik desteklerin test edilmesine yol açabilir.

ALTINDA 3.900 DOLAR, GÜMÜŞTE 50 DOLAR SEVİYELERİ MASADA

Ons altın 4.000 dolar eşiğindeki psikolojik desteğini şimdilik korumaya çalışsa da kurum analistleri, Fed'in Aralık ayı toplantısı öncesinde fiyatların 3.900 dolara kadar geri çekilebileceği uyarısında bulunuyor.

Sanayi talebindeki daralmayla darbe alan gümüşte ise riskler çok daha derin görünüyor.

Ocak ayında test edilen 121,62 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 55 değer kaybederek 54 dolar bandına gerileyen beyaz metalin, yıl sonuna kadar 50 – 53 dolar aralığına inebileceği tahmin ediliyor.

Altın-gümüş rasyosunun 74 seviyesine tırmanması da altının şahin para politikası karşısında gümüşe kıyasla görece daha dirençli kaldığını ortaya koyuyor.

Değerli Metal Mevcut Seviye Sucden Yıl Sonu Beklentisi 2027 Başı Projeksiyonu Ons Altın ~4.037 Dolar 3.900 Dolar 4.200 – 4.300 Dolar Gümüş ~54 Dolar 50 – 53 Dolar 57 – 60 Dolar

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİNİ PETROL ŞOKU GÖLGELİYOR

Raporda dikkat çeken en kritik ayrıntı, jeopolitik risklerin değerli metaller üzerindeki geleneksel "güvenli liman" etkisini yitirmesi oldu.

İran eksenli gerilimler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine tırmanması, küresel enflasyon baskılarını yeniden alevlendirdi.

Enerji maliyetlerindeki artış, ABD Hazine tahvil getirilerini ve doları yukarı taşırken, getiri sağlamayan varlıklar olan altın ve gümüşü taşımanın fırsat maliyetini yükseltti.

Piyasalar, zayıflayan istihdama karşın inatçı enflasyon verileri nedeniyle Fed'in Aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

MERKEZ BANKALARI VE ETF ALIMLARI TABAN OLUŞTURUYOR

Kısa vadeli satış baskısına karşın, fiziki ve kurumsal talep altının daha derin kayıplar yaşamasını önlüyor:

Resmi Rezerv Alımları: Çin Halk Bankası (PBoC), eylül ayında 23 ton daha alım yaparak kesintisiz alım serisini 23 aya, yıllık net alımını ise 103 tona taşıdı. Polonya da 700 tonluk nihai hedefine doğru alımlarını sürdürüyor.

Kurumsal Fonlar: Küresel altın ETF'leri, 101 milyon ons sınırının üzerinde rekor hacimlerini koruyor.

Analistler, merkez bankalarının bu güçlü desteğinin piyasaya taban oluşturduğunu ancak şahin Fed beklentilerini tamamen bertaraf etmeye tek başına yetmeyeceğini vurguluyor.

GÜMÜŞTE GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ DEĞİŞİMİ TALEBİ AŞINDIRIYOR

Gümüş cephesindeki kayıplarda sadece parasal sıkılaşma değil, endüstriyel dönüşüm de belirleyici rol oynuyor. Toplam gümüş talebinin yüzde 57'sini oluşturan sanayi sektöründe bu yıl yüzde 3 daralma bekleniyor.

Özellikle güneş enerjisi panel üreticilerinin fotovoltaik hücrelerde gümüş yerine daha ucuz olan bakır bazlı teknolojilere geçiş yapması, sektörün gümüş tüketimini yüzde 19 oranında eriterek 151 milyon onsa kadar çekti.

Veri merkezleri ve elektrikli araçlardaki talep artışı ile fiziki pazarda beklenen 46 milyon onsluk arz açığı bile endüstriyel yavaşlamayı dengelemeye yetmiyor.

2027 BAŞINDA TOPARLANMA RALLİSİ GELEBİLİR

Sucden Financial, kısa vadeli negatif görünüme rağmen tünelin ucunda ışık olduğunu kaydediyor.

Fed'in sıkılaştırma döngüsünü tamamladığına dair sinyallerin güçlenmesiyle birlikte, 2027'nin ilk haftalarından itibaren değerli metallerde hızlı bir toparlanma süreci başlayabilir.

Projeksiyona göre ocak ortasına kadar ons altının 4.200 – 4.300 dolar, gümüşün ise 57 – 60 dolar bandına yeniden tırmanması ve piyasalarda dengelenmenin sağlanması bekleniyor.

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