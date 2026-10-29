Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan kanun teklifiyle, 2017 yılı öncesine ait tahsil edilemeyen GSS prim borçları, gecikme cezaları ve fer'i alacaklarla birlikte tamamen silinecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme için hazırlıklar tamamlandı.
Paketin yasalaşmasıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir biriken alacak dosyaları kapatılacak:
Kapsam: 2017 öncesi tahakkuk etmiş tüm ödenmemiş GSS prim borçları
Yararlanacak Kişi Sayısı: Yaklaşık 1,4 milyon vatandaş
Tasfiye Edilecek Tutar: 3 milyar TL (anapara, gecikme zammı ve faizler dahil)
İşlem Kanalı: Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından terkin işlemleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek
BORÇ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Herhangi bir sigortalılık statüsü (4/A, 4/B, 4/C) bulunmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkan ve gelir testi yaptırmadığı ya da primi kendi ödemesi gerektiği halde ödeme yapamayan vatandaşlar aftan doğrudan yararlanacak.
Bu grubu özellikle 18 yaşını doldurup eğitime devam etmeyen gençler, 20 yaşını dolduran lise mezunları, öğrenimini tamamlayıp henüz istihdama katılmamış üniversite mezunları ile mevsimlik/kayıt dışı çalışan bireyler oluşturuyor.
2026 YILI GSS GÖSTERGELERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri doğrultusunda, GSS sistemine dahil olan nüfus ve mali yükümlülüklerin güncel tablosu şu şekilde:
|Gösterge
|Değer / Tutar
|Aylık Kendi Ödeyen GSS Primi
|781,00 TL
|Primini Kendi Ödeyen Kişi Sayısı
|~2,0 Milyon
|Primi Devletçe Karşılanan Kişi Sayısı
|~5,7 Milyon
|Gelir Testi Üst Eşiği (Hane Başına Düşen)
|11.000 TL
GELİR TESTİ VE BORÇ SİLDİRME YOLU AÇIK
GSS primlerini ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar için yasal af paketinin yanı sıra mevcut mekanizmalar da işliyor.
İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvurarak gelir testi yaptıran vatandaşların hanesinde kişi başına düşen gelir 11 bin TL'nin altında tespit edilirse, geçmiş prim borçları iptal ediliyor ve sağlık giderleri Hazine tarafından üstleniliyor.
Mevcut borcu bulunan sigortalılar, Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde muayene ve temel tedavi hizmetlerini almaya devam edebiliyor.
Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1,4 milyon kişinin sicilindeki geçmiş borç kaydı tamamen temizlenmiş olacak.