Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme için hazırlıklar tamamlandı.

Paketin yasalaşmasıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir biriken alacak dosyaları kapatılacak:

Kapsam: 2017 öncesi tahakkuk etmiş tüm ödenmemiş GSS prim borçları

Yararlanacak Kişi Sayısı: Yaklaşık 1,4 milyon vatandaş

Tasfiye Edilecek Tutar: 3 milyar TL (anapara, gecikme zammı ve faizler dahil)

İşlem Kanalı: Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından terkin işlemleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek

BORÇ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Herhangi bir sigortalılık statüsü (4/A, 4/B, 4/C) bulunmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkan ve gelir testi yaptırmadığı ya da primi kendi ödemesi gerektiği halde ödeme yapamayan vatandaşlar aftan doğrudan yararlanacak.

Bu grubu özellikle 18 yaşını doldurup eğitime devam etmeyen gençler, 20 yaşını dolduran lise mezunları, öğrenimini tamamlayıp henüz istihdama katılmamış üniversite mezunları ile mevsimlik/kayıt dışı çalışan bireyler oluşturuyor.

2026 YILI GSS GÖSTERGELERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri doğrultusunda, GSS sistemine dahil olan nüfus ve mali yükümlülüklerin güncel tablosu şu şekilde:

Gösterge Değer / Tutar Aylık Kendi Ödeyen GSS Primi 781,00 TL Primini Kendi Ödeyen Kişi Sayısı ~2,0 Milyon Primi Devletçe Karşılanan Kişi Sayısı ~5,7 Milyon Gelir Testi Üst Eşiği (Hane Başına Düşen) 11.000 TL

GELİR TESTİ VE BORÇ SİLDİRME YOLU AÇIK

GSS primlerini ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar için yasal af paketinin yanı sıra mevcut mekanizmalar da işliyor.

İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvurarak gelir testi yaptıran vatandaşların hanesinde kişi başına düşen gelir 11 bin TL'nin altında tespit edilirse, geçmiş prim borçları iptal ediliyor ve sağlık giderleri Hazine tarafından üstleniliyor.

Mevcut borcu bulunan sigortalılar, Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde muayene ve temel tedavi hizmetlerini almaya devam edebiliyor.

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1,4 milyon kişinin sicilindeki geçmiş borç kaydı tamamen temizlenmiş olacak.