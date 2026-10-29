Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle Kanal D Romanya’nın tamamının devri konusunda taraflarla mutabakata varıldığı ve işlemin 109 milyon euro bedelle gerçekleşeceği duyuruldu.

Dev satış haberinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören DOHOL paylarında gözlenen fiyatlamalar, hissenin son dönemdeki zayıf seyrini kırmakta zorlandığını gösteriyor.

YILLIK DİP SEVİYELERE YAKIN SEYİR

KAP açıklamasına rağmen hisse fiyatı, seans kapanışını yüzde 0,90 düşüşle yaparak 16,47 TL bandına geriledi.

Teknik görünüm ve vadeli performans göstergeleri, DOHOL hisselerinde özellikle son bir ayda artan satış baskısını ortaya koyuyor:

Günlük Kayıp: -%0,90

Haftalık Kayıp: -%6,69

Aylık Kayıp: -%18,22

Yıllık Değişim: -%0,66

Grafik verilerine bakıldığında, eylül ayı başında 22,00 TL üzerini test eden hisse, ekim ayı boyunca aralıksız bir düşüş trendi yaşadı.

Son satış dalgasıyla birlikte hisse, 1 yıllık dip seviyesi olan 15,83 TL eşiğine oldukça yakın bir seviyede taban arayışına devam ediyor.

109 milyon euro tutarındaki nakit girişinin holding bilançosu ve borçluluk yapısı üzerindeki etkisi orta vadede olumlu bir katalizör olarak değerlendirilse de, piyasanın genel satıcılı havası ve kısa vadeli kararsızlık hisse üzerindeki baskıyı henüz hafifletebilmiş değil.

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