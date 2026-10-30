Yükselen petrol fiyatları ve ABD'de güçlenen faiz artırımı beklentileri, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Altın piyasasında düşüş eğilimi derinleşti. TSİ 16.42 itibarıyla gram altın yüzde 2,14 düşüşle 6 bin 314 TL'den işlem görürken, ons altın yüzde 2,23 değer kaybıyla 3 bin 930 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Investing

ALTINDA AYLIK KAYIP YÜZDE 5,51'E ÇIKTI

Sarı metaldeki satışların hızlanmasıyla birlikte aylık kayıp da büyüdü. Altın fiyatları, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle baskı altında kaldı.

Faizlerin yüksek seyretmesi beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, piyasalardaki satış eğilimini de destekledi.

ALTINDA 5.000 DOLAR BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Fiyatlardaki sert düşüşe rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser tahminler de gündemde. Staunovo, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde yeniden faiz indirimine gitmek zorunda kalacağını ve enflasyonun artık önemli bir sorun oluşturmayacağını belirtti.

Bu beklentiler doğrultusunda altın fiyatlarının gelecek yıl 5.000 dolar veya daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini ifade eden Staunovo, değerli metalde uzun vadeli yükseliş potansiyeline dikkat çekti.

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