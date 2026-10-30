Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, potansiyel bir siber saldırı nedeniyle 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlığın etkilendiğini sabah saatlerinde açıklamıştı.

Şirket, varlıkların yaklaşık yarısının dondurulduğunu ancak önemli bir bölümünün hâlâ bilgisayar korsanlarının elinde bulunduğunu bildirmişti. Binance, oluşabilecek tüm kayıpları karşılayacağını da eklemişti. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin ve Ethereum'da kayıplar yüzde 4'ü aştı.

Kripto para piyasasında Binance kaynaklı siber güvenlik krizi gündeme geldi. Şirketin açıklamasına göre potansiyel saldırı sonucunda 6,3 milyar dolar, yaklaşık 314 milyar TL değerinde dijital varlık etkilendi.

Siber saldırının kapsamına ve etkilenen dijital varlıkların durumuna ilişkin incelemeler sürerken Binance, kullanıcı varlıklarının güvenliği konusunda gerekli adımların atıldığını duyurdu.

BİNANCE TR'DEN KULLANICI FONLARI AÇIKLAMASI

Global borsada yaşanan güvenlik krizinin ardından Binance TR de kullanıcılarına yönelik açıklama yayımladı.

Sabah saatlerinde kullanıcı fonlarının güvende olduğunu bildiren platform, operasyonel süreçlere ilişkin yeni bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır."

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA KAYIPLAR YÜZDE 4'Ü AŞTI

Binance'de yaşanan siber güvenlik gelişmesi kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatlarında yüzde 4'ün üzerinde düşüş kaydedildi.

İşlem saatleri itibarıyla Bitcoin yüzde 4,15 değer kaybıyla 76 bin 946 dolardan işlem görürken, Ethereum yüzde 4,45 düşüşle 2 bin 221,26 dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasında yatırımcılar, Binance'deki güvenlik krizine ilişkin gelişmeleri ve olası etkileri yakından takip ediyor.

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