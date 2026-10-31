Hafta boyunca satış baskında olan ons altının aylık bazda değer kaybı yüzde 6'yı geçti. 26-30 Ekim haftasını son işlem gününde satış baskısı artan altının haftalık bazda kaybı ise yüzde 3,01 oldu.

Ons altın, tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde değer kaybederek 4 bin doların altına geriledi. Sarı metalde yaşanan bu sert düşüş sonrası The Gold & Silver Club (GSC) ise dikkat çeken beklentisini paylaştı.

Kaynak: Investing

CNBC-e'de yer alan habere göre küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatlarında güçlü bir toparlanma bekliyor. Kuruluş, ons altının 2027 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 900-5 bin dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ons altın, mevcut seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 25'e varan değer kazanabilir.

ALTINDA ALIM SEVİYESİ GETİRİ POTANSİYELİNİ BELİRLİYOR

GSC'nin değerlendirmesine göre yatırımcıların elde edebileceği olası getiri, altını hangi seviyeden satın aldıklarına bağlı olarak değişiyor.

Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesinin ardından alım yapan bir yatırımcı için 5 bin dolarlık hedef yaklaşık yüzde 13,6 getiri potansiyeli anlamına geliyor. Bu nedenle alım zamanı ve fiyat seviyesi, olası yükseliş senaryosunda belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen, altın piyasasında düşük fiyatlarla güvenli yatırım ortamının aynı anda bulunmasının nadir görüldüğünü belirtti. Hansen, piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcılar açısından fırsatlar yaratabileceğini ve mevcut fiyat hareketlerinin uzun vadeli perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞ

Altın fiyatlarındaki gerilemeye karşın yatırım fonlarına yönelik talep dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşti.

Küresel altın fonları son 13 haftanın 12'sinde net para girişi kaydederken, merkez bankalarının ve Çin'in de eylül ayında altın alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

ONS ALTINDA 3 BİN 886 DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Ons altında 3 bin 886 dolar seviyesi, yatırımcıların takip ettiği önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Küresel ölçekte parasal destek beklentileri, fon girişleri ve merkez bankalarının güçlü altın talebi, 5 bin dolar senaryosunu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna karşılık güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı, altın fiyatlarındaki toparlanmayı geciktirebilecek başlıca riskler olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde ons altının 3 bin 886 dolar desteği karşısındaki performansı, küresel fon girişleri ve merkez bankalarının alımları fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.

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