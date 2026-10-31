Altın piyasasında saat 09.10 itibarıyla gram altın 6 bin 222 TL'den işlem görürken çeyrek altın 10 bin 174 TL, Cumhuriyet altını ise 42 bin 398 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altının fiyatı 3 bin 875 dolar olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN 6 BİN 222 TL

Hafta sonunda altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel alışveriş ve piyasa değerlerini yakından izliyor. 31 Ekim saat 09.10 itibarıyla gram altın 6 bin 222 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 174 TL, yarım altın 20 bin 348 TL ve Cumhuriyet altını 42 bin 398 TL'den işlem görüyor.

31 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Fiyat Gram altın 6.222 TL Çeyrek altın 10.174 TL Yarım altın 20.348 TL Cumhuriyet altını 42.398 TL Gramse altın 101.631 TL Ons altın 3.875 dolar

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