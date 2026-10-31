Doğuş Otomotiv yüzde 14,24'lük primle yatırımcısına en fazla kazandıran hisse olurken, Pasifik Holding yüzde 21,35'lik kayıpla haftanın en çok değer kaybedeni olarak öne çıktı.

BIST 100 HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 3,22 gerileyerek haftayı 10.759,56 puandan tamamladı. Endekste yaşanan düşüşe rağmen bazı hisseler haftalık bazda çift haneli yükseliş kaydetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde haftanın en fazla yükselen hissesi, yüzde 14,24 değer kazancıyla Doğuş Otomotiv (DOAS) oldu.

Doğuş Otomotiv'i yüzde 11,43'lük yükselişle Astor Enerji (ASTOR) takip etti. Kıraç Galvaniz (TCKRC) ise yüzde 11,35 primle haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi olarak sıralandı.

Tekfen Holding (TKFEN) yüzde 9,50, Enerya Enerji (ENERY) ise yüzde 9,06 değer kazanarak ilk beş içerisinde yer aldı.

Hisse Kod Haftalık değişim Doğuş Otomotiv DOAS %14,24 Astor Enerji ASTOR %11,43 Kıraç Galvaniz TCKRC %11,35 Tekfen Holding TKFEN %9,50 Enerya Enerji ENERY %9,06

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hisse Kod Haftalık değişim Pasifik Holding PAHOL -%21,35 Türkiye Sigorta TURSG -%21,10 Zorlu Enerji ZOREN -%16,91 Gübre Fabrikaları GUBRF -%16,16 Vestel Elektronik VESTL -%14,97

Böylece haftanın kazandıranlar listesinde Doğuş Otomotiv ilk sırada yer alırken, kaybettirenler listesinde Pasifik Holding öne çıktı.

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