Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,22 düşüşle 10.759,56 puandan tamamlarken, haftanın en çok yükselen ve gerileyen hisseleri de belli oldu.
Doğuş Otomotiv yüzde 14,24'lük primle yatırımcısına en fazla kazandıran hisse olurken, Pasifik Holding yüzde 21,35'lik kayıpla haftanın en çok değer kaybedeni olarak öne çıktı.
BIST 100 HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 3,22 gerileyerek haftayı 10.759,56 puandan tamamladı. Endekste yaşanan düşüşe rağmen bazı hisseler haftalık bazda çift haneli yükseliş kaydetti.
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ
BIST 100 endeksinde haftanın en fazla yükselen hissesi, yüzde 14,24 değer kazancıyla Doğuş Otomotiv (DOAS) oldu.
Doğuş Otomotiv'i yüzde 11,43'lük yükselişle Astor Enerji (ASTOR) takip etti. Kıraç Galvaniz (TCKRC) ise yüzde 11,35 primle haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi olarak sıralandı.
Tekfen Holding (TKFEN) yüzde 9,50, Enerya Enerji (ENERY) ise yüzde 9,06 değer kazanarak ilk beş içerisinde yer aldı.
|Hisse
|Kod
|Haftalık değişim
|Doğuş Otomotiv
|DOAS
|%14,24
|Astor Enerji
|ASTOR
|%11,43
|Kıraç Galvaniz
|TCKRC
|%11,35
|Tekfen Holding
|TKFEN
|%9,50
|Enerya Enerji
|ENERY
|%9,06
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ
|Hisse
|Kod
|Haftalık değişim
|Pasifik Holding
|PAHOL
|-%21,35
|Türkiye Sigorta
|TURSG
|-%21,10
|Zorlu Enerji
|ZOREN
|-%16,91
|Gübre Fabrikaları
|GUBRF
|-%16,16
|Vestel Elektronik
|VESTL
|-%14,97
Böylece haftanın kazandıranlar listesinde Doğuş Otomotiv ilk sırada yer alırken, kaybettirenler listesinde Pasifik Holding öne çıktı.
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