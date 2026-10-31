Değerli metaller ve Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamlarken, dolar ve ham petrol yükseliş kaydetti. En sert kayıp ise yüzde 8,89 ile ons gümüşte yaşandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen hafta değerli metallerde satış baskısı öne çıktı. Ons altın haftalık bazda yüzde 3,01 değer kaybederek 3.875,55 dolardan kapanış yaptı. Gram altın ise yüzde 2,61 gerileyerek haftayı 6.218,10 TL seviyesinde tamamladı.

Gümüş fiyatlarında kayıplar daha belirgin oldu. Ons gümüş yüzde 8,89 düşüşle 49,14 dolara, gram gümüş ise yüzde 8,51 kayıpla 78,80 TL'ye geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de 26-30 Ekim haftasında yüzde 3,22 değer kaybetti. Endeks, haftanın son işlem gününü 10.759 puandan tamamladı.

DOLAR VE HAM PETROL YÜKSELDİ

Haftanın yükseliş kaydeden yatırım araçları arasında dolar ve ham petrol yer aldı. Dolar yüzde 0,49 değer kazanarak 49,93 seviyesine yükselirken, ham petrolün fiyatı yüzde 0,82 artışla 102,95 dolara çıktı.

Kripto para piyasasında da düşüş eğilimi görüldü. Bitcoin (BTC), haftalık bazda yüzde 4,36 değer kaybederek 77 bin 354 dolar seviyesinde işlem gördü.

26-30 EKİM HAFTASINDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış / Son fiyat Ons altın -%3,01 3.875,55 dolar Gram altın -%2,61 6.218,10 TL Ons gümüş -%8,89 49,14 dolar Gram gümüş -%8,51 78,80 TL BIST 100 -%3,22 10.759 puan Ham petrol +%0,82 102,95 dolar Dolar +%0,49 49,93 Bitcoin -%4,36 77.354 dolar

Böylece 26-30 Ekim haftasında değerli metaller, borsa ve Bitcoin kayıpla öne çıkarken, dolar ve ham petrol haftayı yükselişle tamamladı.

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